PRETE DERUBATO IN CHIESA/ Ladri marocchini chiedono il perdono, il sacerdote 10mila euro di risarcimento

Prete derubato in Chiesa a Palmanova: due giovanissimi ladri marocchini chiedono il "perdono" col volontariato, ma il sacerdote nega e chiede il pieno risarcimento. Lo spunto

08 novembre 2017 Niccolò Magnani

Prete derubato in Chiesa

Un caso singolare è avvenuto a Palmanova, in Veneto, con protagonisti un anziano parroco molto amato dalla sua parrocchia, Don Angelo Del Zotto e due giovanissimi marocchini che hanno pensato bene di approfittarsi dell’accoglienza del sacerdote per poterlo derubare mentre lui diceva Messa. Racconta tutto il Gazzettino che mette in evidenza come il prossimo 13 novembre quegli stessi giovani malviventi andranno a processo, nonostante la difesa e il gip avevano già trovato l’accordo sul patteggiamento ad un anno e 4 mesi di reclusione. Gli avevano chiesto aiuto che per varie domeniche avevano stanziato davanti alla Chiesa per la consueta elemosina: lo scorso marzo ala fine il prete della canonica di Palmanova apre loro la porta e decide di aiutarli. Khalifa Bagrar, 19 anni, residente a San Daniele del Friuli, e di El Mehdi Zinaoui, 22 anni, residente a Trivignano Udinese: entrano nella canonica e mentre Don Angelo dice Messa gli rubano circa 6mila euro e monili in oro, preziosi che erano ricordi di famiglia. Finita la celebrazione, il sacerdote rientra nella Chiesa e scopre che tutto era fuori posto, sotto sopra, rotto e con gravi mancanze. «Denuncia l'accaduto ai carabinieri che poi individuano due dei tre ladri. Sono proprio i marocchini che avevano bussato alla sua porta a fine marzo, dicendo di aver bisogno di aiuto ma anche di voler, in cambio, dare una mano», spiega il cronista del Gazzettino. Una denuncia amara, controvoglia per un prete che voleva semplicemente aiutare dei giovanissimi indigenti.

PERDONO? NO, RISARCIMENTO!

Il secondo problema sorge però nel mancato risarcimento del maltolto: da quanto spiegato dagli inquirenti, l’accordo di patteggiamento prevedeva la possibilità di svolgere volontariato presso la parrocchia per poter rimediare a quel loro furto. Don Angelo però rifiuta la possibilità e chiede il risarcimento completo di quanto rubatogli (circa 10mila euro complessivi): a quel punto il giudice, non potendo riconoscere le attenuanti generiche in assenza del risarcimento del danno, nega il patteggiamento già definito fra pm e difesa. A questo punto allora sarà il tribunale di Udine a dover stabilire cosa fare con la coppia giovanissima di ladri marocchini nella prossima udienza del 13 novembre: una storia triste che vede un sacerdote mite e amato dai suoi parrocchiani trovarsi di fronte, pure con qualche resistenza iniziale, alla volontà di aprire la casa del Signore e aiutare quei poveri ragazzi. Una fiducia tradita e un “perdono” poi chiesto in un secondo momento quando, alle porte del probabile carcere, forse la paura prende il sopravvento sulla “redenzione” convinta e richiesta. Il perdono “semplice”, quello del Sì alla richiesta di volontariato, Don Angelo non lo ha concesso. Questo però, attenzione, non certifica addosso all’anziano parroco il marchio di “ottuso e non dedito alla misericordia”: va infatti precisato e ricordato sempre come l’unica vera misericordia è quella di Dio che con persone, strade e circostanze fatte accadere pone davanti agli uomini infinite strade per comprendere la verità delle cose e per riconquistare la piena libertà del proprio cuore. Chi lo dice infatti che per quei due ladruncoli stranieri non sia proprio un processo, una pena probabile da scontare, la modalità per crescere per davvero e rendersi conto che la prossima volta davanti ad una porta che si apre la migliore risposta non sia danneggiare quella porta ma, magari, semplicemente accettare di entrarvi e vedere cosa succede.

© Riproduzione Riservata.