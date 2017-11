RENATA RAPPOSELLI/ Pittrice scomparsa: accertamenti sull'auto del figlio, si cerca il corpo (Chi l'ha visto)

Renata Rapposelli, la pittrice scomparsa un mese fa: ancora dubbi sull'ex marito e sul figlio. Documenti sequestrati nell'abitazione ed auto perlustrata in attesa dei risultati.

08 novembre 2017 Emanuela Longo

Renata Rapposelli

Il giallo di Renata Rapposelli sarà stasera al centro della nuova puntata di Chi l'ha visto. Della pittrice 64enne di Ancona, scomparsa misteriosamente lo scorso 9 ottobre dopo aver fatto visita all'ex marito ed al figlio nella loro abitazione di Giulianova, non si hanno più notizie. La donna era stata protagonista proprio insieme all'ex coniuge di una burrascosa lite, fino alla decisione di lasciare la casa e tornarsene a casa, accompagnata proprio dall'uomo in auto. Il loro litigio però sarebbe proseguito anche durante il viaggio che, su richiesta della pittrice si sarebbe dovuto concludere al santuario di Loreto, ma qui probabilmente non ci sarebbe mai arrivata. Pochi chilometri prima dell'arrivo, infatti, sarebbe scesa dalla vettura proseguendo a piedi. Da quel momento l'ex marito ha dichiarato di non averla più vista né sentita. Nei giorni scorsi l'uomo, insieme al figlio, sono stati indagati per omicidio e occultamento di cadavere ed all'interno dell'abitazione di Giulianova, dissequestrata solo nelle ultime ore, sono avvenuti alcuni importanti sopralluoghi alla presenza dei Ris, a caccia di indizi. Solo ieri Giuseppe e Simone Santoleri, rispettivamente padre e figlio, sono rientrati nell'appartamento, nel quale secondo quanto trapelato da AnconaToday.it, sarebbero stati sequestrati alcuni documenti ora al vaglio della Procura e che potrebbero far luce sulle dinamiche familiari che potrebbero avere a che fare, in qualche modo, con la scomparsa di Renata.

GLI ACCERTAMENTI COMPIUTI SULL'AUTO DEL FIGLIO

Attorno al caso vige al momento il massimo riserbo da parte degli inquirenti ed ovviamente degli stessi indagati. Nel frattempo, ad occuparsi del giallo della pittrice scomparsa è anche la trasmissione Pomeriggio 5. A finire nel mirino degli investigatori è l'auto di Simone, figlio della 64enne. Anche al suo interno sono stati eseguiti degli accertamenti al fine di accertare la presenza o meno di tracce della pittrice. La trasmissione di Canale 5 ha raccolto anche la testimonianza di una vicina di casa la quale ha riferito che la notte della scomparsa di Renata Rapposelli, l'auto del figlio sarebbe stata vista in una posizione "strana". Intanto, come riporta Fanpage.it, si continua a cercare il corpo di Renata Rapposelli e per questo un drone sta sorvolando il territorio circostante all'abitazione di Giuseppe Santoleri, in cerca della donna, svanita nel nulla da ormai un mese. Nelle ultime ore è stata ascoltata anche l'altra figlia di Renata, Chiara Santoleri, l'unica della famiglia con la quale la 64enne aveva dei rapporti sereni.

© Riproduzione Riservata.