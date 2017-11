Samsung sfotte Apple/ Video, iPhone X? Fai l’upgrade a Galaxy

Samsung prende in giro Apple: video, ecco come il nuovo spot fa il verso agli iPhone. Le ultime notizie sul nuovo attacco del colosso sudcoreano all'azienda di Cupertino

08 novembre 2017 Silvana Palazzo

Samsung prende in giro Apple: video spot

Da pochi giorni nei negozi è arrivato l'attesissimo iPhone X e Samsung ha deciso di rispondere con una provocazione. L'azienda sudcoreana ha lanciato infatti un video con chiari riferimenti ai modelli Apple: nello spot il protagonista si accorge delle carenze dei melafonini, preferiti per anni, e alla fine decide di passare al rivale Galaxy, snobbando così la coda formatasi allo store della Mela. Samsung fa così il verso alla Apple e neppure velatamente: in un video di 60 secondi il colosso coreano mette ironicamente in evidenza le carenze degli iPhone per sottolineare il fatto che il Galaxy sia avanti rispetto al diretto concorrente. Poca memoria, scarsa impermeabilità e batteria che dura poco sono alcuni dei problemi su cui Samsung ha punzecchiato il colosso di Cupertino. La storia inizia nel 2007, con le code davanti agli Apple Store, e con i problemi del primo iPhone, legati allo scarso spazio disponibile e all'impossibilità di espandere la memoria.

LO SPOT SAMSUNG CHE PRENDE DI MIRA L'IPHONE

Il protagonista dello spot Samsung è un ragazzo che ha collezionato in dieci anni tutti i modelli iPhone. Dal primo modello passano in rassegna anche gli altri dispositivi di Cupertino, come quello del 2013, con i primi modelli dotati di screen di grandi dimensioni ma senza i pennini per prendere appunti, disponibili invece con gli smartphone Samsung. Nel 2017 il ragazzo dello spot decide di comprare un Galaxy, non senza guardare con un po' di disprezzo le persone in fila per acquistare l'ultimo modello di iPhone. Ultimamente gli attacchi espliciti ad Apple sono sempre più frequenti: anche altri competitor - come Qualcomm, Huawei e Xiaomi - non hanno risparmiato attacchi al colosso di Cupertino, evidenziando le carenze dei suoi prodotti e il ritardo con cui ha introdotto funzioni importanti che gli altri dispositivi avevano portato da tempo sul mercato. Non sono mancate neppure delle frecciatine riguardo la scelta di aver eliminato i jack audio dai dispositivi Apple, sottolineando come sia difficile ricaricare e ascoltare la musica visto che bisogna avere sempre a disposizione un adattatore per le cuffie.

