TARIQ RAMADAN/ Chi è lo studioso islamico accusato di stupro: sospeso da Oxford

Tariq Ramadan, chi è l'intellettuale islamico accusato di stupro e molestie: denunciato dalla scrittrice Henda Ayari, Ramadan è stato sospeso dall'Università di Oxford

Chi è Tariq Ramadan, lo studioso dell’islam superstar al centro della critica per le accuse di stupro nei suoi confronti. Accusato di stupro risalente al 2012 dalla scrittrice Henda Ayari (“Ho scelto di essere libera . scampata al salafismo in Francia. È una decisione molto difficile, ma ho deciso anch'io che è tempo di denunciare il mio aggressore, è Tariq Ramadan”), Ramadan è stato anche accusato di abusi sessuali su ex studentesse in Svizzera. Una situazione sulla quale sta indagando la procura di Parigi per “stupro, aggressione sessuale, violenze e minacce di morte”, come riporta La Repubblica, con la stessa Henda Ayari che ha sottolineato di non aver denunciato prima l'intellettuale "perché ho ricevuto minacce da parte sua e ho avuto paura”. Accuse alle quali Tariq Ramadan ha risposto con una denuncia per diffamazione. Ma non è finita qua: l'Università di Oxford ha annunciato la sospensione di Ramadan, docente di studi islamici contemporanei. Negli ultimi giorni sono state inscenate veementi proteste nei confronti del rettorato per una presa di posizione.

TARIQ RAMADAN E LA VIGNETTA DI CHARLIE HEBDO

Tariq Ramadan è finito nel mirino anche di Charlie Hebdo, rivista satirica francese tristemente nota per l’attacco terroristico del 7 gennaio 2015 da parte dell’Isis in cui morirono 12 persone. La rivista satirica ha messo in prima pagina una vignetta che ritraeva Ramadan con una vistosa erezione con la scritta: “La difesa di Tariq Ramadan: ‘Sono il sesto pilastro dell’Islam’”, con chiaro riferimento alle cinque regole fondamentali che governano la vita di ogni musulmano. E Charlie Hebdo è finito nuovamente nel mirino, con una serie di minacce di morte nei confronti del direttore e dello staff. "È difficile sapere se si tratti di minacce serie o no, ma per principio le prendiamo seriamente e abbiamo sporto denuncia", il commento del direttore della pubblicazione Riss riportato da Il Giornale. Charlie Hebdo ha subito sporto denuncia nei confronti di ignoti per le minacce ricevute, con la memoria che torna al tragico 7 gennaio 2015, con la strage rivendicato da Al-Qa?ida nella Penisola Arabica (o Ansar al-Sharia).

CHI E’ TARIQ RAMADAN

Tariq Ramadan è un accademico e scrittore svizzero, (ex) docente di "Studi Islamici Contemporanei" all'Università di Oxford e insegna alla Facoltà di Teologia nella stessa università. Ma non solo: l'intellettuale insegna anche in Qatar, Marocco, Malesia, Giappone, ed è direttore del Centro di Ricerca sulla Legislazione Islamica e l'Etica (CILE) a Do?a (Qa?ar). Tariq Ramadan è anche Presidente dell'organizzazione (gruppo di riflessione e di azione) European Muslim Network (EMN) con sede a Bruxelles, oltre ad essere membro dell'Unione Mondiale dei Sapienti Musulmani. In Europa, Italia compresa, Ramadan esercita grande fascino, ma non funziona così negli Stati Uniti d’America, dove è considerato un soggetto indesiderato. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni, ricordiamo la nomina tra i 100 intellettuali del mondo nel 2006, 2008, 2009, 2010 et 2012 (Prospect Magazine UK e Foreign Policy USA) e l'aver ricevuto nel 2007 il premio d'eccellenza dal giornale inglese Muslim News.

