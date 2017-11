TRIFONE E TERESA/ Ergastolo per Giosuè Ruotolo: ex militare condannato anche a 2 anni di isolamento diurno

Trifone e Teresa, ultime notizie: ergastolo per Giosuè Ruotolo, al termine del processo di primo grado e due anni di isolamento diurno. Il commento a caldo dei genitori delle vittime.

08 novembre 2017 Emanuela Longo

Giosuè Ruotolo e Rosaria Patrone, Facebook

Era attesa nel primo pomeriggio di oggi la sentenza della Corte d'Assise di Udine sul duplice delitto di Trifone Ragone e Teresa Costanza, al termine di un lungo processo di primo grado che ha visto alla sbarra Giosuè Ruotolo. E così è stato: l'ex militare 28enne di Somma Vesuviana, ex amico e coinquilino di Trifone è stato condannato alla pena dell’ergastolo con due anni di isolamento diurno, esattamente come richiesto lo scorso 20 ottobre dal pubblico ministero Pier Umberto Vallerin, richiesta giunta al termine dell'istruttoria dibattimentale e di due giorni di interminabile requisitoria. Poco prima delle 14:30 dello scorso lunedì, i giudici della Corte si erano riuniti in Camera di Consiglio in vista di una decisione che non si preannunciava affatto semplice. Rimasti blindati in una caserma militare, dopo due giornate di riunione, i sei giudici popolari e gli otto togati sono giunti alla loro decisione finale decretando il carcere a vita a carico di Giosuè Ruotolo, dopo un lungo primo grado che prese il via lo scorso 10 ottobre, durato ben 45 udienze. Fino alla fine l’imputato aveva ribadito la sua innocenza e la sua stessa difesa aveva sottolineato come fino ad oggi era stato tenuto in carcere un innocente. Con la sua decisione, la Corte d’Assise di Udine ha invece ritenuto il 28enne campano il solo responsabile dell’orrendo duplice omicidio avvenuto il 17 marzo 2015 quando la coppia di fidanzati veniva freddata a colpi di pistola nel parcheggio del Palasport di Pordenone.

LE FAMIGLIE DELLE VITTIME: “CONOSCEVAMO LA VERITÀ”

Una sentenza che non lascia scampo a Giosuè Ruotolo, quella giunta pochi minuti fa e che condanna all'ergastolo il solo imputato di un processo lungo ed articolato nel quale la difesa del ragazzo ha sempre tentato di dimostrare la sua assoluta innocenza ed estraneità. Al termine di 49 interminabili ore di Camera di consiglio, la Corte d'Assise di Udine ha dichiarato l'imputato colpevole della morte di Trifone e Teresa. Era questo il risultato che le famiglie delle due vittime auspicavano, sempre convinte della colpevolezza di Ruotolo, vittima delle sue stesse tante bugie. Ora per lui, che aveva sperato di riuscire a dimostrare la sua innocenza, si chiude un primo capitolo, in attesa dell'Appello. I genitori di Trifone e Teresa, di contro, possono considerarsi soddisfatti del primo risultati avuto, una pena certamente attesa e che conferma a pieno la versione fornita nel corso del processo dall’accusa sebbene i legali del giovane abbiano tentato di far cadere i dubbi anche sui due ex coinquilini di Trifone e dello stesso Ruotolo, chiamati a testimoniare nel corso delle varie udienze ma ritenuti estranei al duplice delitto dei fidanzati. “Noi la verità già la conoscevamo”, ha commentato a caldo la mamma del militare pugliese.

