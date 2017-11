Troupe di Nemo aggredita/ Video, Ostia Roberto Spada spacca il naso con una testata al giornalista di Rai 2

Troupe di Nemo aggredita a Ostia: due giornalisti della trasmissione di Rai Due sono stati picchiati da Roberto Spada e un suo sodale, naso rotto per Daniele Piervincenzi

Troupe di Nemo aggredita ieri martedì 7 novembre 2017. Due inviati del programma Nemo Nessuno Escluso in onda su Rai Due, il giornalista Daniele Piervincenzi e il film maker Edoardo Anselmi, sono stati violentemente aggrediti a Ostia da Roberto Spada, un membro della nota famiglia Spada, e da un suo sodale. Il giornalista Piervincenzi si è recato, insieme al collega, a Ostia per realizzare un servizio sul voto nel municipio di domenica 5 novembre 2017 ed ha incontrato Roberto Spada di fronte la palestra che gestisce, così da chiedergli un commento sul sostegno a Casapound, che a sorpresa ha raccolto quasi il 10 per cento dei consensi. L’endorsement di Spada per il gruppo di estrema destra è stato pubblicato su Facebook, con Spada che, dopo aver risposto a diverse domanda, all’improvviso ha dato una violenta testata a Piervincenzi, poi rincorso e picchiato con un bastone. Successivamente, insieme ad un’altra persona, si è diretto verso il film maker Edoardo Anselmi, picchiato con calci e pugni. Come riporta l’Ufficio Stampa Rai, "Piervincenzi ha il setto nasale rotto e una prognosi di 30 giorni".

ROBERTO SPADA: "LA PAZIENZA HA UN LIMITE"

Nella puntata di domani 9 novembre 2017, Nemo manderà in onda il servizio di Piervincenzi, con Roberto Spada che pochi minuti fa ha pubblicato un post su Facebook: “Perdonatemi.....io comprendo e rispetto il lavoro di tutti...dopo un'ora e mezza di continuo "non voglio rilasciare nessuna intervista"....entrava a forza in una associazione per soli soci... disturbando una sessione e spaventando mio figlio.... voi che avreste fatto???". Un raptus di nervosismo per Roberto Spada, che ha sottolineato il periodo che sta vivendo: "Negli ultimi 10 giorni sono venuti almeno 30 giornalisti a scoglionare....la pazienza ha un limite”. La polemica si è innescata per il sostegno del clan Spada a Casapound e, secondo Il Fatto Quotidiano, domenica, a urne aperte, alcuni testimoni oculari hanno raccontato che persone riconducibili al clan Spada erano davanti ai seggi della zona. Luca Marsella, numero uno di Casa Pound di Ostia, ha commentato così la vicenda: “Dice che Casapound prende voti nei quartieri popolari. Questo succede perché CasaPound sostiene gli italiani. Non faremo favori a nessuno e condanniamo qualsiasi forma di malaffare”.

