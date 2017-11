17ENNE STUPRATA A BOLOGNA/ Il parroco su Facebook: “ti sballi e te la sei cercata, dovrei provare pietà?!”

17enne stuprata a Bologna, il commento del parroco su Facebook accende la polemica: "ti sballi e te la sei cercata. E dovrei provare pietà? No!". Poi in un secondo post "corregge il tiro"

09 novembre 2017 Niccolò Magnani

Parroco attacca su Facebook la cultura dello sballo

Se Don Lorenzo Guidotti voleva trovare un modo per passare di colpo nel tritacarne social degli attacchi su praticamente ogni tema “caldo” di questi tempi, beh dopo questo post che troverete in parte qui sotto.. ci è riuscito. Un fattaccio come una violenza sessuale subita e denunciata da una 17enne a Bologna ha scatenato il commento del parroco di San Domenico Savio, quartiere San Donato della città emiliana. Un prete un po’ fuori le righe e con toni molto forti sui social ha l’abitudine di commentare quanto succede nella sua città e provare a dare un giudizio personale «cercando di ristabilire quella verità di cui generalmente si fa scempio», spiega sempre Don Lorenzo nel secondo post di “difesa” scritto poco dopo. L’antefatto è semplice: una ragazza di 17 anni ha denunciato lo scorso 3 novembre di essere stata stuprata in una vagone della stazione dopo che aveva passato una serata in cui aveva perso i sensi in seguito ad una pesante ubriacatura. Oggi però il sito di Radio Città del Capo riporta per intero lo screenshot del post del parroco (la pagina Facebook infatti non è aperta a tutti) scritto la sera del 6 novembre. «Tesoro mi dispiace ma 1) frequenti piazza Verdi (che è diventato il buco del cu… di Bologna, e a tal proposito Merola sempre sia lodato!) 2) Ti ubriachi da far schifo! Ma perché? 3) E dopo la cavolata di ubriacarti con chi ti allontani? Con un magrebino? Notoriamente, soprattutto in piazza Verdi, veri gentleman, tutti liberi professionisti, insegnanti, gente di cultura, per bene. Adesso capisci che oltre agli alcolici ti eri già bevuta tutta la tirata ideologica sull'accogliamoli tutti?». Nel giro di qualche riga si è già “conquistato” qualche record: contro migranti, contro la giunta comunale, contro l’accoglienza e soprattutto direttamente contro la scelta fatta da quella ragazza. La giovane dopo la nottata di sballo si è svegliata semi-nuda e senza più la borsa, il che ha scatenato il commento molto duro del Don.

“CROCIATA” E AUTODIFESA DEL PARROCO

«Tesoro a questo punto svegliarti semi-nuda è il minimo che ti possa accadere, mi dispiace ma, se nuoti nella vasca dei pirana non puoi lamentarti se quando esci ti manca un arto, cioè a me sembra di sognare! Ma dovrei provare pietà? No!»: il post è ancora molto duro con il sacerdote che conclude rivolgendo un appello a tutti i giovani come quella 17enne, «A voi giovani, ragazzi e ragazze: ma non lo vedete che vi fanno il lavaggio del cervello?!? Ve lo state facendo mettere in quel posto e dite pure grazie!», colorito potremmo definire eufemisticamente. Probabilmente resosi conto dei toni usati non propriamente “curiali”, Don Lorenzo scrive un secondo post in cui prova a spiegarsi meglio mentre intanto le sue parole sono divenute di dominio nazionale. «Il mio non è un attacco alla ragazza, ci mancherebbe, ma un tentativo di far pensare gli altri ragazzi e i loro genitori... e, magari, anche chi amministra la cosa pubblica. Chissà forse proprio grazie alle parole forti e a questo articolo, il messaggio arriva a chi altrimenti non avrei mai raggiunto. Vogliamo aspettare la seconda vittima, la terza, la quarta, ecc? io no!», si spiega Don Guidotti. Ormai però è divenuto in pieno il “caso social” del giorno, con valanghe di insulti e critiche piovute sulla parrocchia a San Donato. Il suo è un attacco contro la cultura dello sballo, e su questo ha tutta la nostra approvazione, il problema è come sempre la modalità e i toni utilizzati, oltre forse al contesto non propriamente “adatto”: «sapevo benissimo di usare parole forti... e ho cambiato il titolo più volte per attenuare i toni e immaginarmi di fare il commento all'articolo avendo davanti questa ragazza o immaginando che fosse della mia parrocchia (potrebbe esserlo). Di giovani come lei ne abbiamo tanti, soprattutto in questo quartiere. Non se ne può più di chi favorisce la (sub) cultura dello sballo, dell'alcool, della droga».

