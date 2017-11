AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A8 (ultime notizie, oggi 9 novembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 9 novembre 2017 sulla viabilità. Incidente sull'A8 con 3 autovetture coinvolte ma nessun ferito grave

09 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Nella giornata di ieri si è verificato un brutto incidente sull'autostrada A8 con addirittura quattro chilometri di coda come risultato. MilanoToday per fortuna spiega come nessuna delle persone coinvolte abbia riportato gravi conseguenze nonostante sia stato necessario il tempestivo intervento di diverse ambulanze. Sono tre le vetture che sono rimaste coinvolte nell'incidente anche se sono ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente che è stato un maxi-tamponamento ma del quale non sappiamo precisamente siano state le evoluzioni. Sul luogo dell'incidente inoltre si è portata la polstrada per fare i rilievi del caso e cercare di capire come siano andate le cose. Nella giornata di oggi, giovedì 9 novembre 2017, non dovrebbero esserci problemi anche se ieri è stato molto difficile smaltire i chilometri di coda che si erano formati. Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni legate proprio al tratto di autostrada in questione.

AUTOSTRADE, CANTIERI E MALTEMPO

Cantieri e maltempo condizioneranno la giornata di oggi, giovedì 9 novembre 2017, sulle autostrade italiane. Questo lo possiamo capire anche da quanto riportato dal portale istituzionale, Autostrade.it, che sarà utile perché aggiornato in tempo reale e sempre pieno di consigli per evitare il traffico. Partiamo dai lavori che hanno portato a questa giornata con tre cantieri in particolare da analizzare. Partiamo dall'A9 Lainate-Svizzera dove al chilometro 33.8 direzione Lainate troviamo chiuso il tratto tra Lago di Como e Como centro. Sull'A14 Ancona-Pescara al chilometro 351.8 direzione Autostrada Milano-Napoli sarà invece chiusa l'uscita Pineta. Per completare il giro arriviamo all'A16 Napoli-Canosa dove al chilometro 68.7 direzione Napoli troveremo chiusa l'entrato Benevento. Attenzione poi anche alle previsioni del tempo che di certo non portano buone notizie. Se la sud la giornata sarà abbastanza equilibrata, tra pioggia e neve al nord bisognerà fare invece molta attenzione.

