CONCORSO INPS 2017/ Tito Boeri annuncia: "Assunzioni per 1000 laureati"

Concorso INPS, Tito Boeri annuncia: "Assunzioni per 1000 laureati". Dopo 10 anni l'Ente Previdenziale annuncia il bando per un nuovo concorso: ecco i requisiti

09 novembre 2017 Fabio Belli

Concorso INPS dopo 10 anni di attesa

INPS, CONCORSO PER LAUREATI: COME FUNZIONA?

Tito Boeri, presidente dell’INPS dal 2014, ha reso noto che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale assumerà 1000 lavoratori tramite concorso per laureati. Il bando dovrebbe uscire entro un mese: per partecipare al concorso sarà necessario aver conseguito una laurea magistrale in economia, legge oppure ingegneria gestionale. Boeri ha ufficialmente comunicato con un Tweet il concorso, che da ben 10 anni l’INPS non aveva bandito per nuove assunzioni: “Indetto nuovo concorso Inps. Laurea magistrale in economia, ingegneria gestionale o legge, certificato b2 inglese.” Questi i requisiti annunciati da Boeri su Twitter, e sull’ultimo si sono già scatenati in maniera feroce le polemiche degli utenti. Il certificato b2 inglese corrisponde al First Certificate in English, un livello di conoscenza della lingua che può essere certificato solamente tramite un ente privato, considerato però troppo costoso da conseguire per la grande maggioranza degli aspiranti concorsisti.

Oggi indetto nuovo concorso INPS.Requisiti: laurea magistrale in economia,ingegneria gestionale o legge,certificato b2 inglese.Spargete voce — Tito Boeri (@Tboeri) 7 novembre 2017

LA POLEMICA SUL CERTIFICATO B2 INGLESE

Il certificato b2 inglese viene considerato dunque immediatamente come uno spartiacque arbitrario e soprattutto come un forte elemento di discriminazione per tutti coloro che vorrebbero tentare la carta del concorso per l’assunzione in INPS. Sprezzanti i tweet di alcuni ragazzi: “Boeri valutate l'inglese con una prova durante il concorso. Ho lavorato 2 anni all'estero e non ho avuto bisogno di nessuna certificazione.” E ancora una giovane: “Ho speso 2300 € per integrare la laurea, spenderò altri 500€ per i 24 cfu ed accedere al concorso docenti, oggi mi sta dicendo di dover spendere altri 500€ per il certificato b2. Lavoro occasionalmente alle casse dello zoo della mia città. Rimpiango di essere italiana.” Sul requisito la discussione sarà dunque destinata a durare. Non si contesta la conoscenza dell’inglese che molto spesso anzi manca negli uffici pubblici italiani, ma il fatto che questo tipo di certificazione non possa essere conseguita tramite un ente pubblico.

CONCORSO INPS 2017, I PRIMI 350 SUBITO ASSUNTI

Inglese a parte, Boeri aveva anticipato già alla fine del mese di ottobre il fatto che INPS si stava apprestando a lanciare un nuovo concorso per 1000 posti disponibili, ma l’idea sarebbe quella di allargare presto il progetto ad ulteriori 660 persone. In ogni caso ad essere immediatamente assunti, alla fine di tutte le prove del concorso, saranno i primi 350 candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto. Dopodiché, a scaglioni saranno incamerati altri 730 laureati, per quelle che dovrebbero essere alla fine complessivamente 1080 ambizioni. Ad ogni modo, tutti i particolari saranno disponibili quanto l’Ente Previdenziale pubblicherà il bando sulla Gazzetta Ufficiale. "Era da anni che non si faceva più un concorso" ha spiegato Tito Boeri intervenendo al forum nazionale dei Giovani imprenditori di Confcommercio. "Noi pensiamo che sia un modo per dare un messaggio importante al paese in cui c’è una disoccupazione intellettuale così ampia”.

