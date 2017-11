Incidente stradale/ Roma, Appia Vecchia: auto contro camion, morta una 24enne (oggi 9 novembre 2017)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 9 novembre 2017: Roma, via Appia Vecchia, auto contro camion e tragedia con la morte di una ragazza 24enne. Caos su tangenziali di Verona

09 novembre 2017 Niccolò Magnani

Incidente stradale (LaPresse)

Una tragedia all’alba, un gravissimo incidente stradale e una giovane vita che purtroppo viene spezzata: avviene tutto a Roma sulla via Appia Vecchia proprio al confine con il piccolo comune di Lanuvio. Una ragazza di 24 anni ha perso la vita dopo il grave scontro della sua auto contro un camion che trasportava frutta e verdura, guidato da un 52enne rimasto illeso: come spiega Il Messaggero stamane, l’incidente è avvenuto all’uscita di una curva della antica via romana, in prossimità di un supermercato. «La strada era molto scivolosa a causa della forte umidità e la giovane, secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, ha perso il controllo mentre si dirigeva in direzione Lanuvio dove abitava, scontrandosi contro il camion che procedeva verso Genzano», spiega la cronaca del quotidiano romano. I primi soccorritori hanno cercato di estrarre rapidamente la ragazza della lamiere ma l’impatto è stato talmente violento che l’auto si è accartocciata su se stessa e ha impedito una rapida estrazione. Una volta messa sull’Ambulanza, il trasferimento disperato all’ospedale di Velletri non ha purtroppo funzionato e la ragazza è morta poco dopo. Ora la Appia Vecchia è chiusa e il traffico ingente è stato deviato sulla Appia Nuova.

INCIDENTI E TRAFFICO SULLE TANGENZIALI DI VERONA

Effetto grave sul traffico, per fortuna non lo stesso dal punto di vista umano: i due incidenti avvenuti sempre stamani a Verona sulle tangenziali della città veneta hanno portato un blocco ingente al traffico e alla viabilità mattutina che ancora in questi minuti vede almeno 5 chilometri di coda tra Verona Est e San Giovanni Lupatoto. Le principali arterie di Verona bloccate per un’auto andata fuori strada colpendo altre due, proprio nel tratto sopracitato e dove è dovuta intervenire la polizia Municipale per i rilievi portando ancora più traffico alla tangenziale veronese. Il secondo sinistra è invece avvenuto sulla tangenziale nord tra San Massimo e l’uscito “Stadio Bentegodi” dove una macchina è uscita da sola di strada ed è andata a scattare contro il guard rail.

