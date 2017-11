L'ONDA CHE INGHIOTTE IL SURFISTA/ Video, ecco le immagini terrificanti

E' stato travolto da un'onda gigantesca mentre cercava di cavalcarla con la sua tavola da surf, è successo in Portogallo al campione del mondo di questo sport estremo

09 novembre 2017 Paolo Vites

Immagine dal video

Le immagini riportano immediatamente alle memoria il bellissimo film Un mercoledì da leoni, dove i tre protagonisti, ormai uomini adulti, sfidano una ultima volta le onde della California: uno di loro quasi ci lascerà la pelle in quella montagna di mare talmente impressionante che le autorità avevano proibito a tutti di entrarci. Se quello era un film romantico che attraverso la storia di tre surfisti narrava il passaggio dalla giovinezza alla maturità, questa volta invece si tratta di cosiddetto "sport estremo", trasformare una bella passione come il surf unicamente in sfida con la morte. Narcisismo, spettacolarizzazione, disinteresse per la vita sono quello che muovono questi personaggi in tante altre attività che di sportivo non hanno più nulla.

L'inglese Andrw Cotton, 36 anni, si è recato nel poso dell'Europa dove le onde si abbattono con il massimo della potenza, il Portogallo. Cotton detiene il record mondiale per aver "surfato" sulla onda più alta di sempre, questa volta però non gli è andata bene. L'onda era gigantesca in modo impressionante, più di 15 metri di altezza, con un fronte larghissimo. L'uomo è stato letteralmente travolto e salvato miracolosamente. Risultato: schiena spezzata, ma gli è andata ancora bene, non rischia paralisi di alcun tipo.

E dal letto di ospedale in cui si trova ricoverato ha già promesso che appena ristabilito tornerà a surfare. Contento lui… "Mi sono rotto la schiena" ha detto "ma sono stato molto fortunato, sto già guardando avanti e aspettando la forza di tornare su onde ancora più alte".







