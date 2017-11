Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto, 9 novembre: i numeri vincenti! Video (conc 134/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 9 novembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.134/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Il concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto ritorna nelle case di tutti gli italiani questa sera, per rivelare i nuovi numeri vincenti. Un'occasione imperdibile per conquistare i premi in palio, che come abbiamo visto nell'ultimo appuntamento con i due giochi Sisal potrebbero rivelarsi più che generosi. Il Lotto ha premiato infatti un fortunello della provincia di Messina, di Mistretta, con un bottino di 652 mila euro grazie ad una giocata su Tutte le Ruote. Il giocatore in questione ha centrato una cinquina, cinque quaterne e dieci terni, aggiudicandosi anche il titolo di campione di quest'anno. Il suo premio è il più alto di quest'anno, a cui si aggiunge quello da 95 mila euro di un giocatore di Rimini e da circa 25 mila euro per un appassionato della provincia di Firenze, di Impruneta. Il 10eLotto ha permesso invece ad un giocatore del bresciano, di Rezzato, di salire sul primo gradino del podio. Il vincitore ha totalizzato 9 numeri su 10 giocati in modalità frequente ed un premio del valore di 20 mila euro. Opzione Oro e 7 numeri centrati invece per un appassionato di Noviglio, nel milanese, mentre un 8 fortunato ha regalato ad un giocatore della provincia di Palermo, di Terrasini, un premio da 10 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto consacrerà alla vittoria tanti giocatori grazie al concorso di questa sera, in cui il pallottoliere dei premi verrà azzerato in previsione delle nuove vincite. Diventa sempre più importante partecipare all'estrazione, soprattutto considerando le vincite generose distribuite nell'ultimo appuntamento della Sisal. Ecco perché anche i ritardatari faranno di certo di tutto per registrare la propria schedina, a partire dai numeri preferiti. Molti appassionati sono però ancora confusi e non riescono a scegliere dei numeri da giocare, ma per fortuna la nostra Rubrica pensa davvero a tutti ed interrogherà anche oggi la smorfia napoletana per individuare dei consigli più che validi. Partiamo dalla news scelta per questa nuova occasione e che ci porta fino in Nepal, dove una ragazzina di appena 11 anni riesce ad identificare i diversi colori solo grazie all'odore. Una capacità davvero particolare che è stata associata alla sinestesia, ovvero all'abilità di associare due diversi sensi ad un particolare evento oppure oggetto. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo l'odore, 30, il colore, 32, il senso, 13, la capacità, 12, il Nepal, 52. Come Numero Oro scegliamo invece l'11 per via degli anni della protagonista.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire senza sosta e nell'estrazione di questa sera metterà in palio 56,5 milioni di euro. L'ultimo appuntamento ha portato ancora una volta verso il basso tutte le quote del gioco Sisal, dopo la vittoria registrata nel concorso precedente grazie al ritorno del 5+1. Assente invece la quota nell'ultimo concorso, così come il 5+ e la sestina vincente, mentre gli altri premi non sono riusciti a decollare in modo significativo. Sfiora i 30 mila euro il premio del 4+ donato ad otto giocatori, mentre sei vincitori sono riusciti a realizzare oltre 27 mila euro grazie al 5. Sono stati invece 95 le schedine fortunate a premiare altrettanti possessori con 2.135 euro grazie al 3+, mentre 570 giocatori hanno indovinato 296,51 euro grazie al 4. Sono stati inoltre 21.969 i vincitori che hanno centrato 23,15 euro distribuiti dal 3, contro i 5 euro tondi del 2, realizzato da 344.545 appassionati. Premio identico per i vincitori dello 0+, ovvero 21.811, mentre 10 euro a testa ai 10.782 giocatori che hanno centrato l'1+ e 100 euro a ciascuno dei 1.744 vincitori del 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Sta finalmente per arrivare il momento più atteso da tutti i giocatori del SuperEnalotto, che questa sera riprenderanno la corsa verso il Jackpot. Il montepremi continua a mostrarsi agli appassionati, per poi fuggire ad ogni estrazione. L'appuntamento di oggi potrebbe tuttavia invertire la rotta tenuta fino ad ora e permettere a qualche fortunello di riuscire a raggiungere la meta. Proprio per questo diventa importante pensare non solo alle fasi precedenti al concorso, con la scelta dei numeri e la registrazione della schedina, ma anche a quelle successive. Si parla infatti delle modalità da sfruttare per spendere la vincita finale, a prescindere dalla consistenza del premio. La nostra Rubrica ha interrogato anche oggi KickStarter ed ha individuato un progetto vintage: TT8 è uno dei dispositivi più ambiti dai fan del genere. Si tratta infatti di un riproduttore di dischi in vinile in grado di unire un'estetica retrò ad un amplificatore multifunzionale e minimalista, il tutto grazie ad un design in legno ed una qualità del suono che farà innamorare tutti gli amanti della musica. TT8 comprende inoltre la connessione via WiFi o Bluetooth, in modo da sfruttare questo gioiellino non solo per il vinile ma anche per riprodurre la musica presente in diversi dispositivi moderni. Il goal da raggiungere in 54 giorni è di 25 mila dollari, mentre i numeri vincenti arriveranno fra pochissimo!

