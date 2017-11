METEO/ Italia divisa in due: pioggia e neve al nord, cielo coperto al sud (oggi, 9 novembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 9 novembre 2017. L'Italia è divisa in due dal punto di vista meteorologico. Se al nord ci sarà neve e pioggia al sud solo cielo coperto.

09 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Se per quanto riguarda il nord vedremo ancora situazioni di maltempo il meteo ci tranquillizza per il centro sud dove quanto meno vedremo situazioni di cielo coperto e anche temperature pronte a risalire. Dopo le ultime giornate complicate la pioggia cadrà solo sulla Calabria meridionale e sul sud-ovest della Sardegna. Per il resto il cielo sarà coperto, ma non dovrebbe piovere, mentre saranno diverse le zone dove si rivedrà il sole. Protagoniste saranno il Molise e la Puglia che vedranno anche la possibilità di una bella giornata. Le temperature massime invece saranno attorno ai ventuno gradi centigradi di Palermo. Sulla Sicilia infatti vedremo davvero una bella giornata, quasi primaverile, che permetterà a qualcuno anche di farsi una tranquilla passeggiata al mare anche se ovviamente le temperature non permetteranno di fare un bagno fuori stagione che sarebbe davvero un azzardo.

PREVISIONI METEO, AL NORD PIOGGIA E NEVE

Per quanto riguarda il meteo della giornata di oggi, giovedì 9 novembre 2017, non dovrebbe cambiare la situazione con pioggia e neve che la faranno da protagoniste. La neve cadrà sulle regioni di Valle d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia con situazioni anche di discreta allerta. Il ghiaccio dovrebbe anche attecchire perché non cadrà misto a neve. Attenzione anche ai banchi di nebbia che saranno persistenti durante la giornata su alta Lombardia e in Trentino Alto Adige. I temporali più preoccupanti li vedremo sul versante levante della Liguria dove è prevista l'allerta meteo per quanto riguarda la mattina. Pioggia anche sulla Toscana, sulla bassa Calabria e la bassa Sardegna oltre che ovviamente su tutta la catena montuosa delle Alpi. Nel pomeriggio prevista una forte turbolenza sull'Umbria. Il vento rappresenterà un altro problema con le correnti che tireranno da nord verso sud sul versante tirrenico e da sud verso nord su quello adriatico. Le temperature minime saranno registrate nella mattinata sui quattro gradi centigradi nella provincia di Campobasso nella mattinata.

