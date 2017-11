Pakistani vs bengalesi/ Video, rissa in centro a Firenze: la denuncia di Salvini

Pakistani vs bengalesi, rissa in centro a Firenze ieri martedì 7 novembre 2017: scontri con sprangate, mazze e pali di ferro, ecco la denuncia di Matteo Salvini

Pakistani vs bengalesi, rissa a Firenze

Pakistani vs bengalesi, botte da orbi tra bande rivali ieri martedì 7 novembre 2017 in centro a Firenze, in San Lorenzo. Rissa da Far West come riporta La Nazione, con lo scontro che si è evoluto nel giro di pochi istanti: da semplici insulti, i membri delle bande rivali sono passati alle mano, con bottiglie e spranghe. Un vero e proprio regolamento di conti in strada fra avversari, in pieno centro a Firenze, con decine di persone coinvolte. Probabilmente, come riporta il quotidiano toscano, una guerra per il controllo del territorio ma le ragioni dello scontro sono ancora da chiarire. Utilizzata qualsiasi arma possibile: dalle mazze ai pali di ferro, con alcune biciclette posteggiate nella zona che sono state utilizzate e lanciate come sassi. Le due bande, una del Pakistan e una del Bangladesh, si sono affrontate in mezzo alle bancarelle del mercato di San Lorenzo, di fronte alle attività dei commercianti: grande paura anche per chi non c'entrava niente con il regolamento di conti.

LA DENUNCIA DI SALVINI

"E’ stato terribile, almeno una trentina di persone se le stavano dando di santa ragione sotto i nostri occhi. Abbiamo avuto paura, ci siamo chiusi tutti dentro i nostri negozi" il commento di alcuni civili presenti sul luogo della maxi-rissa. Commercianti e turisti si sono barricati dentro i negozi e dentro i portoni, al fine di non incappare in mezzo allo scontro tra le due bande rivali. La vicenda non è passata inosservata anche a livello politico, con il leader della Lega Matteo Salvini che ha deciso di denunciare la maxi-rissa di Firenze tramite Facebook: "PAZZESCO. Benvenuti nel cuore della Firenze del PD, scrigno di bellezze che tutto il mondo ci invidia e... di maxi-risse a colpi di SPRANGATE tra pakistani e bengalesi. Cittadini e commercianti terrorizzati. BASTA!!! #stopinvasione e #pdacasa, manca poco!". Inquirenti al lavoro per risalire ai protagonisti dei violenti scontri, con il centro della bellissima Firenze trasformatosi nel Far West: pakistani vs bengalesi, con la speranza che non ci sia un secondo round per l'incolumità dei civili.

