Sciopero treni 10 novembre 2017/ E mezzi Atm, Atac: domani stop ai trasporti, info e orari (ultime notizie)

Sciopero mezzi domani 10 novembre 2017: Atm Milano, Atac Roma, treni e aerei. Ultime notizie, info e orari della maxi protesta generale: motivazioni e aggiornamenti

09 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sciopero mezzi domani (LaPresse)

Da questa sera alle ore 21 scatta la 24 di sciopero nazionale generale indetto da Unione Sindacale di Base insieme a Unicobas e Cobas per protestare «contro le politiche economiche e sociali del governo italiano e dell’Unione Europea». Uno sciopero che vede 40 città coinvolte, mezzi, treni, aerei, insomma la giornata di domani 10 novembre 2017 si prospetta assai complessa per tutti i viaggiatori che dovranno intraprendere qualche spostamento sia locale che interregionale. In attesa di eventuali differimenti e ridimensionamenti, cui spettano al Ministero dei Trasporti, la situazione vede le principali città italiane con lo sciopero delle aziende trasporti cittadine, con orari e modalità che divergono: a Roma, Atac garantirà solo i servizi minimi: da inizio servizio alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Lo sciopero riguarderà anche Roma TPL (qui indetto da Cgil, Cisl, Uil, Usb e Faisa Cisal), altra società di trasporto pubblico: per la Capitale il rischio del blocco almeno delle metro, è assai probabile visti anche i recenti precedenti. A Milano invece lo sciopero riguarda il personale viaggiante e di esercizio sia nelle metro che in superficie (tram e bus) e avverrà tra le 8-45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio, insomma le consuete fasce di garanzia. Lo sciopero è ancora della sigla nazionale Usb e dunque non coinvolge le grandi sigle sindacali, il che consiglia quantomeno a Milano una possibile ondata di disagio minore. Sciopero anche a Napoli, Torino, Genova, Firenze e Bologna, oltre al comparto locale e regionale dei treni di Trenord, Trenitalia e Italo: per conoscere però tutti i dettagli, le info e gli orari, ecco qui il nostro ulteriore focus.

SCIOPERO TRENI DI DOMANI: ECCO LE MOTIVAZIONI

Si ferma anche la scuola e il mondo degli insegnanti, oltre che quello degli studenti, per l’ennesimo sciopero generale di venerdì (domani): personale Ata, dirigenti e docenti lamentano le poche novità della Buona Scuola e i tantissimi punti che ancora non convincono i diretti interessati del mondo scolastico italiano. Si uniscono così allo sciopero dei trasporti che vedrà rallentamenti e cancellazioni nel servizio delle aziende pubbliche e private che gestiscono i collegamenti dei mezzi pubblici locali, dei treni e degli aerei. Lo sciopero è stato indetto da USB (Unione Sindacale di Base), Cib Unicobas e Cobas: «venerdì 10 sarà una denuncia dell’attacco indiscriminato che si sta attuando sul mondo del lavoro e una protesta contro il Jobs Act, contro la precarizzazione dei contratti, contro le politiche di privatizzazione delle aziende pubbliche e contro tutte le politiche che stanno limitando fortemente il diritto di sciopero», si legge nella nota prodotta dalle sigle in protesta tra due giorni in tutta Italia.

© Riproduzione Riservata.