Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: Calabria, scossa M 2.3 al largo di Vibo Valentia (ore 11.50, 9 novembre)

Terremoto oggi, ultime scosse INGV in tempo reale del 9 novembre 2017: danni, epicentro, dati in diretta. Sciame sismico in centro Italia, scossa al largo della Calabria

09 novembre 2017 Niccolò Magnani

Terremoto oggi (LaPresse)

Una sola scossa di terremoto, per fortuna, sopra il grado M 2.0 quest’oggi nelle segnalazioni fatte dal centro nazionale INGV in queste prime ore della mattina. Stando al report pubblicato dal sito in tempo reale di INGV, il terremoto più ingente di giornata finora è avvenuto in Calabria a 147 km di profondità sotto il livello del mare e a circa 30 km di distanza da Vibo Valentia. Non ci sono stati danni e la distanza dal punto di impatto ha impedito qualsiasi tipo di vibrazione avvertita per la ulteriore bassa intensità sismica. Alle ore 9.57 il sisma ha colpito con un epicentro distante 48 km da Messina, 59 da Reggio Calabria e 85 da Lamezia Terme, vicina ai comuni della costa Gioia Tauro e Palmi. Non ci sono state scosse ulteriori né uno sciame sismico susseguente al primo e finora unico fenomeno di giornata.

SCIAME SISMICO IN CENTRO ITALIA

Segnaliamo, sempre con i dati aggiornati di INGV, uno sciame sismico in centro Italia con poca intensità e per fortuna nessuna scossa di terremoto degna di nota in queste prime 12 ore di giornata: tra le ore 8.23 e le 10.58 segnaliamo 5 piccole scosse sismiche tutte in provincia di Macerata, con alcuni comuni anche delle vicine province di Rieti, Perugia, Ascoli Piceno e L’Aquila. M 1.1, 1.1, 1.5, 1.0, 0.5 le magnitudo delle scosse avvenute finora, come vedete nessuna degna di nota e di avvertimenti particolari: i comuni coinvolti sono stati quelli più prossimi agli epicentri, ovvero Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Bologna, Acquacanina, Preci, Fiastra, Montemonaco, Fiordimonte, Montefortino, Monte Cavallo, Pieve Torina, Norcia, Sarnano, Amandola, Montegallo.

