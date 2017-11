Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: De Luca arrestato dopo l'elezione di lunedì (9 novembre 2017)

DE LUCA ELETTO LUNEDÌ, ARRESTATO IERI

Entrerà sicuramente nel guinness dei primati Cateno De Luca, il sindaco di un comune del messinese eletto nelle scorse elezioni regionali di domenica e arrestato ieri dagli uomini della Guardia di Finanza e dei carabinieri. De Luca che nelle consultazioni scendeva in campo con l'UDC aveva portato alla causa di Musumeci oltre 5000 voti, ed è stato accusato di frode fiscale, per non aver dichiarato all'erario una somma vicina ai due milioni di euro. Immediate le polemiche politiche, con lo sfidante battuto, Cancellieri del Movimento cinque stelle, che ha immediatamente chiesto le dimissioni del nuovo governatore dell'isola. Insieme a De Luca è stato arrestato un imprenditore della città dello stretto, mentre altri otto soggetti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Agli arrestati è stato concesso il beneficio dei domiciliari.

AGGREDITO UN GIORNALISTA A OSTIA

Un giornalista RAI e il suo operatore sono stati aggrediti brutalmente da un appartenente di estrema destra iscritto alla formazione nota come CasaPound. L'aggressione avvenuta questa mattina ha interessato Daniele Piervincenzi ed è stata operata all'esterno della palestra di Roberto Spada. Tutto è avvenuto dopo le domande che Piervincenzi aveva fatto a Spada cercando di conoscere cosa stava dietro al suo legame nei confronti di Luca Marsella, candidato alle recenti comunali sempre nelle fila di CasaPound. Il giornalista ha riportato la frattura del setto nasale, ed è stato operato d'urgenza nel locale nosocomio. Immediate le reazione della politica nazionale, con lo stesso Gentiloni che ha commentato l'episodio stigmatizzando l'operato degli aggressori.

ACCOLTELLA E UCCIDE LA MOGLIE PER UN LITIGIO

Ennesimo grave episodio di femminicidio avvenuto questa volta a Gradisca D'Isonzo, grosso paese del Friuli dove ieri mattina un uomo ha accoltellato la moglie uccidendola. Tutto è avvenuto per un banale litigio appena i due, una coppia albanese ma con cittadinanza italiana, si erano svegliati. All'apice della lite l'uomo ha impugnato un coltello da cucina e con quello ha inferto molteplici coltellate alla moglie. A rendere tutto più cruento la presenza del figlio dei due, con il bambino di appena otto anni che dormiva nella stanza accanto. Immediatamente dopo l'omicidio l'uomo ha chiamato i carabinieri, ai militari immediatamente giunti egli non ha saputo spiegare le motivazioni del gesto.

GRANDI MANOVRE NEL CENTRO DESTRA

Dopo la vittoria in Sicilia si aprono le grandi manovre nel centro destra in vista delle elezioni politiche della prossima primavera. La coalizione che probabilmente sarà formata da Forza Italia, Lega Nord e Fratelli D'Italia sta iniziando a ragionare alla ricerca di un leader, che possa compattare l'intero schieramento. In prima fila per la carica c'e' sicuramente Silvio Berlusconi, sul quale però pende la condanna con incandidabilità e per la quale si attende il pronunciamento della corte di Strasburgo. In caso di impossibilità per l'ex cavaliere immediatamente pronte le figure di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, con quest'ultima che può rivendicare l'indicazione fatta su Musumeci. A seguire spiccano i nomi di Zaia, Romani e Gianni Letta.

ALTRO ORO PER BEBE VIO

Bebe Vio conquista un altro oro che le regala l'incredibile emozione di scrivere l'ennesima splendida pagina di storia. Bebe Vio ha conquistato una medaglia d'oro splendida nella categoria B del fioretto individuale ai Mondiali Paralimpici di scherma. Questi sono in corso a Fiumicino grazie alla vittoria con la russa Viktoria Boykova superata 15-3. Nei quarti di finale aveva vinto contro Irma Khestsuriani atleta georgiana. Lo scontro è terminato con il risultato di 15-5, mentre in semifinale aveva avuto meglio di un'altra russa Irina Mishurova addirittura 15-1. Una gioia straordinaria che le ha permesso di regalarsi un'altra giornata di gloria meritata.

LA VIGILIA DI SVEZIA-ITALIA

E' la vigilia di Svezia-Italia e ogni tifoso azzurro che si rispetti conta le ore che separano da questo importantissimo appuntamento. Questo perché la doppia sfida con gli scandinavi rappresenta lo spareggio senza ritorno in vista dei Mondiali che si giocheranno in Russia nella prossima estate. Non è fondamentale vincere domani in trasferta, ma gli azzurri non possono permettersi di fare calcoli e devono puntare a fare il massimo. Certo ritrovarsi a giocare in uno Stadio San Siro praticamente pieno con un pareggio con diverse reti potrebbe essere anche un vantaggio. L'Italia però non pensa al risultato, ma solo a fare bene. Il passaggio del turno in quel caso sarà una conseguenza spontanea e diretta.

