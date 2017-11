Vietata la vendita di sigarette in Vaticano/ Lo ha deciso Papa Francesco: ecco perché

Dal primo gennaio 2018 lo stato del Vaticano non venderà più sigarette a dipendenti, religiosi e diplomatici, la decisione è stata presa dal papa, ecco di cosa si tratta

09 novembre 2017 Paolo Vites

Foto Pixabay

"La Santa Sede non coopera con una pratica che danneggia chiaramente la salute delle persone": così ha affermato ill direttore della sala stampa del Vaticano Greg Burke, annunciando la decisione che a partire dal prossimo anno nel piccolo stato sarà vietata ai dipendenti, ai religiosi e ai diplomatici la vendita delle sigarette. Decisione drastica che, ha detto Burke, è stata presa direttamente dal papa: "La Santa Sede non può cooperare con un esercizio che danneggia chiaramente la salute delle persone. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno il fumo è la causa di più di sette milioni di morti in tutto il mondo. Le sigarette, vendute ai dipendenti e pensionati del Vaticano a un prezzo scontato, erano fonte di reddito per la Santa Sede. Tuttavia, nessun profitto può essere legittimo se mette a rischio la vita delle persone" ha spiegato Burke.

Non è chiaro però da come è stata riportata la notizia dai vari media, se le sigarette potranno essere portate in Vaticano da fuori, se cioè è stata vietata solo la vendita o anche il fumo. Lo Stato del Vaticano diventa così il terzo paese al mondo, dopo il Buthan e il Turkmenistan, ad aver bandito la vendita di sigarette. Il piccolo paese al confine con Cina e India ha anche vietato il fumo, non solo la vendita, mentre in Turkmenistan è ancora possibile fumare nei luoghi privati. Nel resto del mondo invece il fumo è ormai bandito da anni, Italia compresa, in tutti i luoghi pubblici come bar e ristoranti, cinema e teatri, e soprattutto luoghi di lavoro mentre in California il fumo è vietato in qualunque spazio chiuso. Il primo paese al mondo a vietare il fumo nei locali pubblici è stata, nel 2004, l'Irlanda.

