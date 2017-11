AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: morto sull'A4 (ultime notizie, oggi 1 dicembre)

Autostrade, bollettino traffico: notizie e aggiornamenti in tempo reale, oggi 1 dicembre 2017 sulla viabilità. Incidente sull'A4 Venezia-Trieste dove è morto un uomo di 37 anni.

01 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

Le autostrade italiane raccontano purtroppo un'altra pagina di cronaca nera. Nella giornata di ieri sull'autostrada A4 Venezia-Trieste c'è stato un brutto incidente che ha portato un uomo trentasettenne a perdere la vita tra San Donà e Meolo. Non sono chiare le dinamiche dell'incidente in questione con l'autovettura di questo che si è andata a infilare sotto a un tir che era fermo per un problema ai freni. VeneziaToday rivela alcuni particolari dell'uomo che ha perso la vita. Questi si chiamava Giovanni Frigioni ed era un padre di famiglia. Di professione faceva il militare dell'Esercito ed era molto apprezzato dai suoi colleghi. L'arrivo tempestivo sul tratto autostradale dei soccorsi purtroppo hanno portato solo alla constatazione del decesso. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi del caso e presto emergeranno nuovi particolari sull'incidente in questione.

CANTIERI E MALTEMPO

La giornata di oggi, venerdì 1 dicembre 2017, sarà condizionata sulle autostrade italiane dai lavori in corso e anche dal maltempo. Sicuramente il punto di riferimento rimarrà il portale istituzionale Autostrade.it che è aggiornato sempre in tempo reale e può portare anche a dei consigli che sono utili per evitare il traffico. Andiamo ad analizzare da vicino alcune situazioni particolari che ci siamo portati dietro dalla notte. Sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al chilometro 6 in direzione Ventimiglia fino alle ore sei sarà chiuso il tratto tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli. Passiamo poi all'A9 Lainate-Svizzera dove al chilometro 33.8 in direzione Lainate troveremo invece chiuso il tratto tra Lago di Como e Como centro fino alle cinque. Chiudiamo con l'uscita Forlì che resterà chiusa invece al chilometro 81.6 direzione Taranto sull'A14 Bologna-Ancona. Attenzione anche al maltempo con la neve che colpirà soprattutto il nord-ovest del paese dove sarà obbligatorio portare le catene a bordo. Al sud invece la pioggia potrebbe essere un problema da non sottovalutare per chiunque si metterà in viaggio in macchina.

© Riproduzione Riservata.