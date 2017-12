Eurojackpot/ Estrazione n. 48/2017: i numeri vincenti! (oggi, 1 dicembre 2017)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 48/2017: numeri vincenti del 1° dicembre 2017, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

01 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot di oggi

Prepariamoci ad un'altra estrazione spettacolare di Eurojackpot, il concorso che continua a regalare vincite straordinarie. L'ultimo mese dell'anno si apre con il consueto appuntamento del venerdì, che anche oggi offre un montepremi di dieci milioni di euro. Negli ultimi tempi è apparso un po' “bloccato”, ma questo è un bene, perché vuol dire che il primo premio, quello più ambito, è stato vinto. E infatti la settimana scorsa un fortunato ha vinto la ricchissima somma, vedendo cambiare radicalmente la propria esistenza. Stasera potrebbe accadere a voi, ma le strade per il successo sono comunque diverse. Lo sa bene l'italiano che venerdì scorso ha vinto poco meno di 87 mila euro grazie al 5+0. L'obiettivo deve però essere sempre quello di migliorare gli ultimi risultati, come del resto hanno fatto i due che hanno realizzato il 5+1 da 1.242.185,30 euro ciascuno! L'occasione arriva stasera nella sfida con il resto d’Europa per vincere un jackpot sempre milionario.

Torna l'estrazione di Eurojackpot, quindi l'appuntamento con la fortuna. A chi non ha confidenza con questo concorso spieghiamo quanto sia semplice parteciparvi: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di euro. Ben più grande può essere invece la vincita. Chi realizza infatti il 5+2 vince il jackpot milionario europeo, che oggi ammonta a 10 milioni di euro, ma questo gioco premia con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Giocare è semplice anche perché si può effettuare la propria giocata pure online, oltre che in ricevitoria. L'attesa per la nuova estrazione si avvicina, a tal proposito ricordiamo cosa è accaduto la scorsa settimana. I numeri vincenti di Eurojackpot sono stati: 11-16-18-22-43, Euronumeri 7-8. L'augurio è che il primo appuntamento di dicembre sia particolarmente fortunato per gli italiani. La dea bendata girerà dalle nostre parti oggi? E allora in bocca al lupo!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

