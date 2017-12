Germania, pacco bomba al mercatino di Natale/ Potsdam, ultime notizie: area evacuata, torna allerta attentato

Germania, pacco bomba al mercatino di Natale di Potsdam: area evacuata, polizia conferma contenuto esplosivo. Il pacco sarebbe stato fatto brillare, torna l'allerta attentato.

01 dicembre 2017 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (LaPresse)

Torna la paura in Germania dove l'allerta attentato resta altissima soprattutto dopo i fatti dello scorso anno, nel medesimo periodo, in seguito all'attacco terroristico al mercatino natale di Berlino. Nella giornata di oggi gli uomini della polizia tedesca hanno fatto evacuare l'area limitrofa ad un mercatino di Natale a Potsdam, cittadina poco distante da Berlino, dove sarebbe stato rinvenuto un pacco bomba. Il pacco contenente esplosivo, come rivela Repubblica.it, sarebbe stato trovato vicino ad una farmacia in una strada poco distante il mercatino della città di Potsdam, nel Land tedesco del Brandeburgo. La zona è stata completamente isolata e come annunciato dalla stessa polizia su Twitter, le forze speciali stanno indagando sul contenuto dell'oggetto sospetto. Stando a quanto riportato dal quotidiano Potsdamer Neueste Nachrichten, si tratterebbe di un pacco delle dimensioni di 40x50 centimetri, il quale sarebbe stato consegnato ad una farmacia nei pressi del mercato.

CONFERMATO CONTENUTO ESPLOSIVO

Era lo scorso 19 dicembre quando si consumò a Berlino, presso il mercatino di Natale di Breitscheidplatz, un terribile attentato. Un camion travolse la folla uccidendo 12 persone - tra cui la giovane italiana Fabrizia Di Lorenzo - e ferendone altre 50. L'attentato era stato compiuto da Anis Amri, poi rintracciato in Italia ed abbattuto dalla polizia a Sesto San Giovanni (Milano). A pochi giorni dal primo anniversario della strage, in Germania torna la paura. La polizia tedesca, intanto, continua a tenere informati i cittadini tramite Twitter in merito al pacco bomba rinvenuto nei pressi del Mercatino natalizio di Potsdam: "Ascoltate i nostri avvisi con il megafono e liberate l'area". Come conferma l'Ansa riportando quanto scritto dalla Bild e dalla Dpa, il pacco sospetto è stato rinvenuto intorno alle 14:30 e al suo interno sarebbe stato rinvenuto materiale esplosivo. Il pacco, come riporta Corriere.it, sarebbe stato fatto brillare.

© Riproduzione Riservata.