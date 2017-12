Incidente stradale/ Savona, A10: auto fora una gomma e si schianta sulle barriere (oggi 1 dicembre 2017)

01 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Caos in autostrada ancora in Liguria, con un altro incidente stradale avvenuto questa mattina che aggiorna il terribile periodo nero per le strade liguri, soprattuto A7, A10 e A26. Stavolta è l’autostrada Genova-Ventimiglia a segnalare un nuovo grave incidente avvenuto al chilometro 40 questa mattina in pieno traffico pendolare da e verso il capoluogo di regione. Come spiega LiguriaOggi, un’auto che si trovava in direzione del confine con la Francia - nel tratto Albisola-Savona - ha bucato una gomma all’improvviso e la reazione ha fatto perdere l’aderenza con l’asfalto, mandando il veicolo a sbattere completamente sul guardrail e le barriere a bordo strada. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco insieme ai sanitari del 118. L’autista del veicolo non ha riportato nessuna ferita: a livello di traffico, A10 bloccata per due ore con forti rallentamenti e in questo momento in via di soluzione. Sempre secondo LiguriaOggi, «Traffico rallentato, invece, sulla A7 Milano Genova. Disagi sono segnalati al casello di Genova Sampierdarena per traffico intenso soprattutto sulla viabilità ordinaria».

CALCIATORE ROMA TAMPONA AUTO SULLA LAURENTINA

Brutta disavventura sulla Laurentina, alle porte della Capitale, per il calciatore della As Roma Diego Perotti: uno spavento enorme quando stamane mentre si stava recando al campo di allenamento della società giallorossa, a Trigoria, ha tamponato con la sua auto un altro veicolo che avrebbe frenato all’improvviso. Ne dà notizia il portale ReteSport.it che ha anche pubblicato la foto dell’auto completamente distrutta del campione argentino: è stato poi regolarmente accompagnato a Trigoria, e fortunatamente né lui né le altre persone coinvolte nel sinistro hanno riportato lesioni. L’unico danno è stato all’auto, con la responsabilità che andrà imputata probabilmente a Perotti che ovviamente si è fermato e ha dovuto fare la constatazione amichevole con il povero tamponato.

