METEO/ Giornata di maltempo con neve al nord e pioggia al sud (oggi, 1 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 1 dicembre 2017. Giornata di maltempo in tutto il paese con la neve che cadrà in maniera pesante al nord e pioggia invece su tutto il meridione.

01 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Anche le giornate di sabato e domenica saranno condizionate dal maltempo. Sabato vedrà cadere la neve soprattutto sul versante nord occidentale andando a colpire completamente il Piemonte e anche Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia. La pioggia invece colpirà il centro-nord del nostro paese con temporali che si verificheranno nel pomeriggio anche al meridione su Puglia e Sicilia. Nella giornata di domenica invece il cielo sarà sgombro di nuvole al nord con una situazione abbastanza delicata a cavallo di Lazio e Abruzzo dove ci saranno forti nevicate. Le temperature crolleranno decisamente con i gradi che scenderanno attorno ai meno nove gradi ad Aosta e meno otto invece a Torino. Le previsioni del tempo invece dovrebbero migliorare all'inizio della prossima settimana quando vedremo anche le temperature lentamente alzarsi. Almeno fino a giovedì le giornate dovrebbero essere abbastanza tranquille sotto questo punto di vista.

PREVISIONI: NEVE AL NORD, PIOGGIA AL SUD

Il maltempo nella giornata di oggi, venerdì 1 dicembre 2017, dovrebbe essere localizzato al nord dalla neve e al sud dalla pioggia. Andiamo con ordine per indicare come la neve cadrà in maniera costante e importante fin dalla mattina sulla Valle d'Aosta e sull'alto Piemonte con anche cadute sporadiche sulla Liguria occidentale. Invece nel pomeriggio la situazione si farà più intensa andando a invadere tutto il Piemonte occidentale. Per quanto riguarda invece la pioggia questa dovrebbe cadere in maniera costante su Puglia, Calabria e Sicilia. La situazione più complicata dovrebbe colpire il versante orientale della Sicilia. Le temperature saranno ancora molto basse con i termometri che cadranno sotto gli zero gradi centigradi ad Aosta dove ci saranno meno sei, meno quattro segnali invece a Torino, meno uno vince a Perugia e Milano tutto questo nella mattinata. Gli zero gradi invece saranno registrati a Trento, Bolzano e Bologna. Invece le temperature massime saranno evidenziate attorno ai tredici gradi a Palermo nel pomeriggio.

© Riproduzione Riservata.