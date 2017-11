RENATA RAPPOSELLI/ Si cercano i suoi effetti personali: sarà disboscato il fiume Chienti (Quarto Grado)

Renata Rapposelli, il giallo a Quarto Grado: per cercare i suoi effetti personali sarà disboscato il dirupo sul fiume Chienti. Nuovi confronti con la Fiat 600 di Giuseppe Santoleri.

01 dicembre 2017 Emanuela Longo

Renata Rapposelli, Quarto Grado

Il giallo di Renata Rapposelli non è ancora arrivato ad una soluzione definitiva. Tante le ombre attorno alla morte della pittrice di Ancona e che apparirebbe tutt'altro che accidentale. Non a caso l'ex marito ed il figlio, rispettivamente Giuseppe e Simone Santoleri, sono indagati a piede libero per omicidio e occultamento del cadavere della donna 64enne. Del caso torna ad occuparsene la trasmissione di Rete 4, Quarto Grado, in onda stasera 1 dicembre. L'indagine sulla quale sono al lavoro gli inquirenti si sta prospettando più difficile del previsto per via di tutta una serie di quesiti rimasti ad oggi senza risposta. Non si conoscono ancora, infatti, le cause della morte di Renata, né i reali movimenti compiuti da padre e figlio il giorno della scomparsa della donna. Mancherebbero all'appello anche alcuni oggetti personali della vittima, la cui ricerca richiederà addirittura il disboscamento del dirupo sul fiume Chienti, nei pressi del luogo in cui il cadavere della Rapposelli fu rinvenuto a distanza di un mese dalla sua misteriosa sparizione. Lo scorso martedì mattina, come riporta il quotidiano Il Resto del Carlino, i Carabinieri di Tolentino sono stati impegnati in una fitta attività di ricerca nel dirupo dopo fu trovato il corpo della pittrice, a caccia della borsa, del suo cellulare e di altri effetti personali. Ricerche che tuttavia non avrebbero avuto l'esito sperato. Per questo motivo si potrebbe presto procedere con un'azione definitiva che spazzerebbe via ogni dubbio su tale aspetto.

RENATA RAPPOSELLI, NUOVI CONFRONTI CON LA FIAT 600 DI SANTOLERI

L'utilitaria, la Fiat 600 di Giuseppe Santoleri, ex marito di Renata Rapposelli, resta centrale nel giallo. L'auto, già analizzata nelle scorse settimane, continua ad essere sotto sequestro in attesa di un importante confronto in programma. Lo scorso sabato, infatti, gli uomini del Ris di Roma impegnato nel nuovo sopralluogo nei pressi di Tolentino, hanno rinvenuto un pezzo di plastica che potrebbe essere compatibile con un pararuota. L'oggetto ora sarà confrontato con l'auto del Santoleri con la quale l'uomo ha riferito agli inquirenti di aver accompagnato l'ex moglie in direzione Santuario di Loreto, salvo poi farla scendere in seguito ad una lite a qualche chilometro di distanza dalla Basilica e fare ritorno così nella sua abitazione di Giulianova. Oltre all'oggetto sul quale si concentra ora l'attenzione degli investigatori, nel medesimo sopralluogo sono stati prelevati campioni di terra, sabbia e fango che saranno anche questi oggetto di confronto con i materiali prelevati dalla Fiat 600. I due indagati hanno smentito di essersi recati nel medesimo posto, ma è ora compito degli inquirenti confermare tale tesi. Focus anche sulle modalità di uccisione di Renata Rapposelli: l'autopsia compiuta sul corpo in avanzato stato di decomposizione escluderebbe l'uccisione con arma da fuoco o da taglio, dunque al momento continuano ad essere percorse due strade: la morte per strangolamento/soffocamento o per avvelenamento. Le prime due ipotesi sarebbero difficilmente dimostrabili, mentre in merito alla tesi dell'avvelenamento sono in corso le analisi da parte di un esperto di tossicologia.

