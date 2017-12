Artigiano in Fiera 2017/ Video: cala il sipario sull’edizione dei record, tra bellezza e bontà

Artigiano in Fiera 2017, video e ultime notizie: oggi 10 dicembre cala il sipario a Rho Fiera, bilanci dell'edizione record di spettatori e pubblico. Artigiani di bellezza e bontà

10 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Artigiano in Fiera 2017 (LaPresse)

Cala il sipario sull’edizione 2017 da record per l’Artigiano in Fiera, la maxi esposizione di artigiani, sapori e culture da tutto il mondo riunite a Milano-Rho Fiera dal 2 dicembre scorso fino a questa sera alle ore 22, ora X per la chiusura di tutti gli stand e l’arrivederci al prossimo 2018. È stato superato già da ieri l’intero numero di presenza dello scorso anno, con almeno un milione e 700mila spettatori che hanno varcato gli stand di Rho Fiera. «Negli ultimi giorni c’è stata più gente degli anni passati. Abbiamo superato l’anno scorso: il dato è stato palese fin da sabato, primo giorno della manifestazione», spiega Antonio Intiglietta, presidente di Gestione Fiere Spa, la società che organizza la manifestazione fin dagli albori. È ancora Intiglietta a trarre il bilancio da questa edizione, con i punti di eccellenza e le novità: «La qualità come sempre vince, ma bisogna anche presentarsi in modo adeguato. Ho avuto delle grandi soddisfazioni, come quella della mostra Triennale internazionale del Legno con il collegamento tra artigiani del legno del Trentino Alto-Adige e designer. Anche gli espositori sono in generale molto soddisfatti. Alcuni artigiani del cibo siciliani hanno già finito tutti i prodotti che avevano portato». Tra le meraviglie dell’artigiano mondiale, sono poi i sapori e le gustose esperienze di cibo a raccogliere i maggiori commenti positivi: hanno colpito ieri i giovanissimi artigiani maestri del cioccolato che nella manifestazione “Giovani cioccolatieri crescono” hanno messo in mostra e fatto assaggiare il meglio della nostra lavorazione del cacao (ecco qui sotto il video).

CREATORI DI BELLEZZA E DI BONTÀ

Anche per il 2017 l’Artigiano in Fiera rappresenta un punto di incontro, prima di tutto, di milioni di visitatori con l’intero mondo rappresentati dai 3200 stand espositivi: 150mila prodotti, 100 Paesi rappresentati, 43ristoranti e 16 pizze del gusto, non bastano ancora a rendere l’idea dell’incontro tra culture, cibi e tradizioni che l’Artigiano in Fiera permette di celebrare. Molto bello lo slogan scelto quest’anno: “Artigiani creatori di bellezza e di bontà”, ed esprime alla perfezione il contenuto della Fiera, come spiega il presidente di Gestione Fiera Antonio Intiglietta. «Artigiano in Fiera infatti promuove un’economia a dimensione umana fatta da persone capaci di creare bellezza e bontà attraverso il proprio lavoro. Questa capacità, che è il cuore della rassegna, diventa in fiera un’esperienza che tutti possono vivere, generando un clima di positività. Quest’anno i visitatori troveranno un’area dedicata all’Iran, Paese d’onore 2017, ma anche uno spazio, il China Pavilion, ispirato alla grande tradizione artigianale millenaria della Cina. Uno sguardo al Medio Oriente e all’Oriente, ma non solo: c’è anche l’Europa, l’Italia insieme con la sua cultura agroalimentare, interpretata magistralmente dalla Nazionale italiana chef e dalla Federazione italiana cuochi. Artigiano in Fiera è una manifestazione da scoprire e conoscere». E il pubblico ha risposto assolutamente presente!

