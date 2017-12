Gelicidio/ Cos'è e perché è pericoloso per chi si mette alla guida

Gelicidio, cos'è e perché è pericoloso per chi si mette alla guida. Il fenomeno meterologico sta spaventando gli italiani nelle ultime ore. La spiegazione degli esperti

10 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Gelicidio, cos'è? (Foto: da Pixabay)

Dopo l'ultima ondata di maltempo c'è una parola che sta spaventando gli italiani più di allerte, neve e temporali: «gelicidio». Cos'è e cosa vuol dire? Per i meteorologi indica un fenomeno ben preciso, che vi spieghiamo di seguito. Quando nevica, come sta accadendo in queste ore, ogni fiocco attraversa varie quote nella sua caduta, incontrando temperature vicine o al di sotto degli 0° C. Ma una perturbazione può essere anche accompagnata da aria mite in quota. Ecco che si verifica il gelicidio: il fiocco quando incontra aria mite o calda si scioglie, ma se in pianura le temperature sono bassissime perché resiste una sacca di aria fredda, allora il fiocco diventato goccia di pioggia non può trasformarsi in fiocco di neve ma si ghiaccia al suolo. Così si forma a terra uno strato di ghiaccio, più o meno sottile, che è molto più insidioso della neve. Per chi si mette alla guida è particolarmente pericoloso perchè può provocare l'improvvisa perdita di controllo del mezzo. Si tratta di un fenomeno molto pericoloso anche perchè è quasi del tutto invisibile. Fortunatamente il gelicidio è spesso seguito da un aumento della temperatura con conseguente disgelo, perché la pioggia cade da strati d'aria più caldi rispetto al suolo che quindi tendono a riscaldarlo progressivamente.

GELICIDIO, GLI ALTRI FENOMENI METEOROLOGICI SIMILI

Il gelicidio non va confuso con la brina che si deposita lentamente sulle superfici per condensazione. Un altro fenomeno simile, ma distinto è la neve chimica, che si forma in presenza di nebbia e basse temperature. Neppure la galaverna andrebbe confusa con il gelicidio: si verifica con temperature inferiori a 0°C quando minuscole gocce di acqua esistenti nell'aria si solidificano intorno al suolo o sulla vegetazione formando un rivestimento opaco e molto fragile. Nel caso del gelicidio, invece, l'involucro di ghiaccio cristallizzato è trasparente, perché non contiene aria. Quando c'è vento forte il rivestimento intorno alle superfici segue la direzione del vento, quindi talvolta si formano intorno ai tralicci di metallo e ai fusti delle piante delle specie di lame di ghiaccio biancastre, dentellate e di forma irregolare, larghe anche 20 centimetri e più. Questo fenomeno si chiama invece calabrosa.

