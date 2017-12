MATTIA DEL ZOTTO/ Killer del tallio, ecco il movente: "Li ho uccisi perché erano impuri"

Mattia Del Zotto: il 27enne che ha avvelenato la zia e i nonni con il tallio quale movente aveva. L'avvocatessa che lo assiste ha chiesto la perizia psichiatrica

Il giallo del tallio

Mattia Del Zotto, il 27enne di Nova Milanese che i media hanno già ribattezzato il killer del tallio, dal nome dell'elemento utilizzato per uccidere la zia paterna Patrizia Del Zotto, 62 anni, e i nonni paterni Giovanni Battista Del Zotto, 94 anni, e Gioia Maria Pittana, 91, ha agito come un assassino esperto. Non pare toccato da alcun pentimento e forse in carcere si domanda cosa sia andato storto, cosa gli abbia impedito di uccidere anche l'altra parte della famiglia, quella rappresentata dai 5 sopravvissuti all'avvelenamento, che al processo che ha da venire saranno l'oggetto dell'altro capo di imputazione: quello di tentato omicidio. Già, il processo, ma come c'arriverà Mattia Del Zotto: da killer efferato e lucido o da mente criminale ma malata? Il dibattito, è facile scommetterci, ruoterà tutto attorno a questo punto: non è un caso che al gip l'avvocatessa Silvia Letterio, come riportato da il Fatto Quotidiano, una perizia psichiatrica "per verificare la capacità di partecipare al processo" per capire se il giovane si "è reso conto di dove si trova ora e di quello che gli può accadere".

IL MOVENTE

Un modo per dire che il tentato sterminio dei suoi familiari rappresenta uno scenario forse troppo brutto per credere che Mattia Del Zotto abbia agito nel pieno delle sue facoltà. Eppure, al gip di Monza che lo ha interrogato, Federica Centonze, il killer del tallio ha ribadito con naturalezza di aver contaminato "personalmente" le bevande e gli alimenti che era certo i suoi parenti avrebbero prima o poi consumato. Ma il movente? Il suo legale ha confermato le indiscrezioni che parlavano di una "matrice" religiosa, sostenendo che Mattia Del Zotto ha agito "per punire gli impuri", in base "a una sua interpretazione dell’ebraismo e a una particolare visione che ha del mondo, della realtà e delle cose che ci circondano". Nel frattempo, come specifica Il Fatto Quotidiano, viste le condizioni di Del Zotto, che negli ultimi anni si era completamente estraniato dal mondo estero, la direttrice del carcere di Monza ha deciso con il procuratore Luisa Zanetti e con il pm Carlo Cinque di sottoporlo ad un regime di sorveglianza intensivo e ad un monitoraggio continuo da parte degli psichiatri della struttura per valutare le sue condizioni di salute mentale.

