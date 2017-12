METEO PONTE IMMACOLATA/ Raffiche di neve al nord, temporali al centro (oggi, 10 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 10 dicembre 2017. Raffiche di neve colpiranno il nord del nostro paese, mentre saranno sparsi i temporali soprattutto nel pomeriggio.

10 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Previsioni Meteo - La Presse

Il maltempo continuerà a imperversare sul nostro paese anche nella prossima settimana quando l'allerta meteo potrebbe scattare in diverse zone soprattutto al settentrione. Domani la neve cadrà in maniera importante su tutto il fronte delle Alpi, mentre i temporali saranno importanti su Liguria e su tutto il versante tirrenico con fenomeni importanti su Lazio e Campania. Martedì la situazione si farà meno importante, ma comunque continuerà quanto visto appena ventiquattro ore prima. La perturbazione che colpisce il nostro paese si sposterà poi mercoledì andando a colpire il centro del nostro paese. Da giovedì in poi invece dovrebbe esserci un netto miglioramento con il sole che tornerà ad affacciarsi soprattutto sul centro-meridione. Nonostante questo le temperature continueranno a diminuire con l'inverno che ormai è alle porte anche andando a guardare il calendario.

PREVISIONI METEO, LA NEVE TORNA PROTAGONISTA AL NORD

Dopo una giornata di tregua la neve tornerà protagonista oggi, domenica 10 dicembre 2017, per quanto riguarda le previsioni del tempo. La situazione andrà a colpire il nostro paese già dalla mattinata su Valle d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia. Nel pomeriggio poi la neve cadrà ancora copiosa su tutto l'arco delle Alpi. Nella seconda parte della stagione tornerà a piovere anche in maniera copiosa sul centro nord su Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Marche. Importante sarà anche la situazione legata al vento e alle correnti che si muoveranno da nord verso sud sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Il sole tornerà ad essere protagonista al meridione dopo che la giornata di ieri ha regalato qualche precipitazione importante. Le temperature continuano a scendere con le minime che si attesteranno ai -6° che vedremo nella mattinata ad Aosta. Nel pomeriggio invece le massime saliranno fino ai 15° di Catania.

