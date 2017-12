TRAFFICO PONTE IMMACOLATA/ Autostrade, bollettino viabilità: è il giorno dei rientri (ultime notizie)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 10 dicembre 2017 sulla viabilità. Attenzione al controesodo, code e disordini per tutta la giornata.

10 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autrostrade - La Presse

Sarà una giornata molto trafficata sulle autostrade italiane quella di oggi domenica 10 dicembre 2017. Moltissimi italiani infatti sono partiti venerdì per il ponte dell'Immacolata e oggi pomeriggio faranno ritorno a casa per riprendere a lavorare tra ventiquattro ore. Il controesodo potrebbe portare rallentamenti non indifferenti alla viabilità con i maggiori disagi che dovrebbero essere ravvisati nei pressi delle zone sciistiche. Non è da escludere che il traffico si possa prolungare anche a domani mattina quando qualcuno potrebbe decidere di rinviare il viaggio di ritorno proprio nella speranza di evitare il traffico del controesodo. Sempre per lo stesso motivo qualcuno deciderà di prendere le cose con calma e partire già da stamattina, rendendo imprevedibile quale sarà l'orario in cui troveremo meno code. Uno strumento utile rimane il portale istituzionale, Autostrade.it, che rimane al servizio dei cittadini e che è aggiornato in tempo reale.

AUTOSTRADE E RIENTRI: ATTENZIONE AL MALTEMPO

L'arrivo del freddo sicuramente porta a fare delle riflessioni anche sulle autostrade italiane. Sarà molto importante fare attenzione alle varie dinamiche che coinvolgeranno le strade di tutto il paese senza mai perdere di vista il meteo. Questo perché soprattutto al nord sarà una giornata di costante allerta. Ci saranno da prendere quindi delle precauzioni necessarie se si dovranno affrontare dei lunghi viaggi in macchina. Per quanto riguarda le strade che passano tra le Alpi sarà obbligatorio munirsi di catene a bordo, perché potrebbe cadere la neve in maniera molto importante. Se invece ci muoviamo in direzione centro-nord saranno importanti i temporali che potranno condizionare la viabilità. Il portale istituzionale, Autostrade.it, ha invece messo in guardia gli italiani sulla situazione legata al vento. Sono state segnalate raffiche su A14 Ancona-Pescara, A14 Pescara-Taranto, A30 Caserta-Salerno e A25 Torano-Pescara.

