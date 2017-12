Attentato a New York/ Video ultime notizie, esplosione in stazione bus Manhattan: sentite due detonazioni

Attentato a New York, video ultime notizie di oggi: esplosione in stazione bus di Manhattan a Port Authority, alcuni feriti e ipotesi terrorismo. Un arresto, tre linee metro evacuate

11 dicembre 2017 - agg. 11 dicembre 2017, 15.10 Niccolò Magnani

Attentato a New York vicino a Times Square (LaPresse)

Non sono ancora stati quantificati i feriti dell'attentato a New York, ma tra di loro ci sarebbe anche la persona arrestata, che è stata trasportata al Bellevue Hospital. Non è stata fornita la sua identità, ma l'ex commissario Bill Bratton, parlando al Morning Joe di MSNBC, ha rivelato che dalle informazioni preliminari è emerso che l'autore dell'attentato sarebbe un uomo di 20 anni, forse del Bangladesh, «che presumibilmente stava compiendo l'attacco in nome dell'Isis». Bratton ha aggiunto che l'uomo è negli Stati Uniti da circa sette anni. La Cnn ha raccolto le prime testimonianze delle persone presenti sul luogo dell'esplosione, la stazione dei bus Port Authority. «Si sono sentite due distinte detonazioni. L'impressione è che provenissero dalla metropolitana, ma la mia è solo una supposizione», ha raccontato un testimone all'emittente televisiva. Il 31 ottobre scorso la città è stata colpita da un altro attentato, poi rivendicato dall'Isis: un uomo fece otto vittime travolgendo a bordo di un camion dei passanti su una pista ciclabile. (agg. di Silvana Palazzo)

NEW YORK, ESPLOSIONE IN STAZIONE BUS MANHATTAN

Nuovo terrore a New York anche se le informazioni al momento sono ancora troppo poche per capire cosa possa essere successo per davvero a Manhattan: un attentato, un esplosione accidentale o ancora qualcosa d’altro, anche se la prima ipotesi al momento sembra la più battuta, purtroppo. Avviene tutto appena due ore fa quando una forte esplosione è stata avvertita a Port Authority, la stazione centrale dei bus più grande di New York: a pochi passi da Times Square, l’immediato intervento della polizia e delle forze anti terrorismo hanno dato subito l’impressione di qualcosa di molto serio. Panico per le strade, anche perché di colpo ben tre linee della metro sono state evacuate per motivi di sicurezza: «A, C e E sono state evacuate in seguito alle segnalazioni di un'esplosione nell'area di Port Authority, sulla 42ma strada e l'Ottava Avenue», spiega il servizio news della Polizia NY che non aggiunge però altro sulla natura e l’origine dell’esplosione, se avvenuta effettivamente all’interno della stazione dei bus, o se negli edifici vicini o addirittura nella metro.

MEDIA, “POLIZIA A CACCIA DI ALTRI ORDIGNI”

Secondo la stampa americana la bomba-ordigno è parzialmente esplosa e ci sarebbero anche diversi feriti, con una persona per ora senza identità subito fermata davanti a Port Authority. Stando però a quanto riporta la Cnn, «ordigno esplosivo rinvenuto a Port Authority, a New York, sarebbe una "bomba-tubo", un ordigno artigianale», che sarebbe esploso prematuramente e avrebbe quindi avuto un effetto minore di quello che potenzialmente poteva provocare. In questi minuti la polizia starebbe cercando altri eventuali ordigni esplosivi nell'area di Port Authority, sempre non lontano a Times Square, vero centro della Grande Mela. Da quel terminal passano ogni giorno più di 300mila utenti ogni giorno e il periodo natalizio aumenta ancora di più il traffico di persone nel pieno centro di Manhattan. Pare sempre di più che si tratti di un tentativo terroristico anche se i prossimi minuti saranno decisivi per capire quanto di quello che esce di continuo dai media Usa sia reale e quanto invece una fake news/informazione errata. Ad esempio, in questo momento la NY1 Tv riporta che “il fermato aveva un giubbotto esplosivo”: nei prossimi aggiornamenti faremo anche più chiarezza riguardo l’ennesima, questa sì certa, azione dolosa ed esplosiva nella metropoli americana.

BREAKING Reports of explosion at bus terminal in Manhattan, New York City. pic.twitter.com/Xlbw0s26Qj — Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) 11 dicembre 2017

