AUTOSTRADE & NEVE/ Bollettino traffico e viabilità: problemi al nord, arriva l'inverno (ultime notizie)

Autostrade, situazione, bollettino traffico e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 11 dicembre 2017 sulla viabilità. La neve è il problema principale legato alla giornata al nord.

11 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Il problema principale legato alle autostrade italiane della giornata di oggi, lunedì 11 dicembre 2017, sarà legato alla neve che cadrà copiosa soprattutto nel nord del nostro paese. Le regioni più colpite saranno Valle d'Aosta, Lombardia e Piemonte con l'obbligo in diverse zone di essere muniti di catene in macchina e anche a volte di montarle. Sul portale istituzionale Autostrade.it sono state tre le situazioni che nella notte hanno portato a vivere situazioni molto preoccupanti che potrebbero portare anche a ripercussioni nella giornata di oggi. I principali problemi si sono verificati sull'A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio dove la neve è stata segnalata tra Gemona Osoppo e Carnia e anche tra Carnia e Pontebba. Sull'A23 autostrada Torino-Trieste-confine di Stato invece la neve è stata localizzata tra Pontebba e il confine dello Stato. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime ore nelle quali il portale sarà un importante punto di riferimento per evitare problemi e code.

TRAFFICO SULL'A22 BRENNERO-MODENA NELLA NOTTE

Nella notte il portale istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, ha sottolineato come si sia verificata una situazione di traffico rallentato sull'A22 Brennero-Modena. Precisamente al chilometro 207 direzione Modena c'è stata una situazione di traffico rallentato tra Bolzano Nord e Affi. Al momento non è stato possibile capire quali sono stati i motivi legati a questo problema e se ci sia stato o meno un incidente o semplicemente per la presenza di qualche cantiere. Sicuramente sarà importante tenere sotto controllo il portale in questione per quanto riguarda le prime ore della mattinata, perché ci potrebbero essere dei problemi di viabilità. Il sito è aggiornato in tempo reale e fornisce anche dei consigli per permettere di evitare eventuali problemi. Non è da escludere che la delicata situazione legata al meteo possa aver portato dei problemi proprio in questo senso.

