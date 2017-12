Scuole chiuse per neve/ Allerta maltempo in Toscana e Liguria: attività didattiche sospese

Scuole chiuse per neve: in Toscana e Liguria l'allerta maltempo ha spinto molti Comuni a disporre apposita ordinanza di chiusura di istituti scolastici ed asili.

11 dicembre 2017 Emanuela Longo

Scuole chiuse per neve (Pixabay)

Nelle ultime ore l'allerta maltempo al Nord ha reso necessario prendere delle decisioni anche in merito all'apertura delle scuole per la giornata odierna. La neve è caduta abbondante in molte zone ed anche a basse quote provocando le pericolose lastre di ghiaccio sulle strade. Sono soprattutto due le Regioni attualmente con il maggior livello di allerta: Toscana e Liguria. In gran parte di questi territori, fino alla mezzanotte di oggi è stata segnalata un'allerta "rossa", ovvero di massimo livello. Proprio in Toscana, il nuovo avviso di criticità per la giornata di lunedì 11 dicembre ha portato molti Comuni a confermare la chiusura delle scuole. Lo annuncia il portale ControCopertina.com, che segnala un forte rischio neve nell'intera Regione a causa del gelo e del maltempo e che ha spinto la Protezione Civile a diramare un'allerta rossa. Ad essere coinvolta dal codice rosso relativo non solo al rischio idrogeologico causa piogge intense per le prossime 36 ore e scioglimento della neve è l'intero comune di Prato. Qui, da ieri, il sindaco Matteo Biffoni, insieme al vicesindaco Simone Faggi ed al responsabile della protezione civile hanno ritenuto necessario procedere alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Stesso tipo di provvedimento adottato anche dalle città di Lucca e Pistoia così come Vernio, Vaiano e Carmignano. Il forte vento che si è abbattuto su Livorno ha spinto il sindaco Filippo Nogarin ad emettere un'ordinanza che dispone non solo la chiusura dei parchi pubblici ma anche delle scuole in via preventiva. Il codice rosso resta anche a Firenze e nei Comuni limitrofi per i quali è stato deciso che i cancelli delle scuole di ogni ordine e grado resteranno chiusi per la giornata odierna. Ecco i territori interessati dall'allerta: Calenzano, Campi, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Sesto Fiorentino, Signa e Vinci.

SCUOLE CHIUSE IN LIGURIA: ALLERTA ROSSA E ARANCIONE

Scuole ed asili chiusi in gran parte dei Comuni anche in Liguria, la seconda Regione interessata nella giornata di oggi dall'allerta maltempo. Da Portofino allo Spezzino - fa sapere Tecnicadellascuola.it - questo lunedì i cancelli degli istituti scolastici resteranno chiusi in seguito ad un'allerta meteo di codice rosso. Decisione resa necessaria dopo l'ondata di neve e gelo che si è registrata nella giornata di ieri, quando le nevicate hanno riguardato anche i territori fino a 300 metri sul livello del mare nell'entroterra Spezzino, mentre nelle strade di valico continua ancora a nevicare. Le previsioni, dunque, restano così severe da aver fatto correre necessariamente ai ripari anche in via preventiva nelle zone attualmente caratterizzate dal livello di allerta arancione e gialla, tra cui Imperia, causa rischio idrogeologico. Orizzonte Scuola include anche la città di Savona tra quelle liguri nelle quali per oggi è prevista la sospensione dell'attività didattica in tutte le scuole e gli istituti scolatici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, dagli asili nido al campus universitario che si trovano sull'intero territorio del comune di Savona. Nonostante l'allerta arancione dalle 9:00 a mezzanotte, invece, a Genova le scuole resteranno aperte.

