TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Puglia, sisma M 2.4 a Foggia (ore 10:10, 11 dicembre 2017)

Terremoto oggi, ultime scosse INGV dell'11 dicembre 2017: Puglia, sisma M 2.4 a San Giovanni Rotondo, dati in tempo reale, ipocentro e danni. Doppio sisma nelle Marche.

11 dicembre 2017 Emanuela Longo

Terremoto oggi (Foto: da Pixabay)

Il terremoto di maggiore intensità che si è verificato nella notte di oggi, lunedì 11 dicembre, è stato di magnitudo 2.4 della scala Richter ed è stato registrato dalla Sala Sismica INGV di Roma alle 2:48 in Puglia. Il sisma è avvenuto a 17 km a Sud di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. L’evento sismico ha avuto le seguenti coordinate geografiche: 41.55 di latitudine e 15.73 di longitudine ad una profondità di appena 8 km. Il terremoto è stato localizzato a 18 km a Ovest di Manfredonia, a 19 km a Nord Est di Foggia ed a 33 km a Est di San Severo, mentre i Comuni entro i 20 km dall'epicentro sono stati i seguenti: San Giovanni Rotondo, Manfredonia, Rignano Garganico, Foggia e San Marco in Lamis, tutti nella provincia di Foggia. Fortunatamente non sono stati registrati danni a cose e/o a persone anche alla luce della lieve intensità.

MARCHE, DOPPIA SCOSSA DI M 2.1 E M 2.2 AD ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO)

Un doppio terremoto è avvenuto tra la scorsa notte e questa mattina ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, zona ampiamente interessata dagli eventi sismici. La prima scossa di magnitudo 2.1 è stata registrata alle 2:01 nelle seguenti coordinate geografiche: 42.75 di latitudine e 13.25 di longitudine, ad una profondità di 10 km. I Comuni rientranti nella cosiddetta "zona rossa", ovvero prossimi all'epicentro sono stati Arquata del Tronto (AP) e Accumoli (RI), mentre appena fuori citiamo anche Montegallo (AP), Norcia (PG), Acquasanta Terme (AP), Amatrice (RI), Cittareale (RI), Castelsantangelo sul Nera (MC), Montemonaco (AP) e Cascia (PG). Il secondo evento si è verificato questa mattina alle 7:55: si è trattato di un terremoto di magnitudo 2.2 verificatosi nelle seguenti coordinate geografiche: 42.8 di latitudine e 13.25 di longitudine, ad una profondità di 11 km. I Comuni interessati i medesimi del precedente sisma, con l'aggiunta dei Comuni Montefortino (FM), Ussita (MC), Preci (PG), Roccafluvione (AP) e Visso (MC).

