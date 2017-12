ALEKSANDR SOLZHENITSYN/ "E' un nazista e un traditore della Patria, via il suo monumento"

Aleksandr Solzhenitsyn, il grande storico, scrittore e drammaturgo russo è stato oggetto di scherni e di un brutale fotomontaggio ad opera di alcuni giovani rivoluzionari.

A Mosca il monumento per Aleksandr Solzhenitsyn è stato fatto oggetto di scherno da alcuni dissidenti bolscevichi alla vecchia maniera. Solzhenitsyn è stato oltraggiato e vituperato in ogni modo da questo gruppo di estremisti (che, in realtà, nella Russia odierna non sono pochi ma, anzi, stanno crescendo ogni giorno di più) convinti che lo scrittore, storico e drammaturgo russo sia stato in realtà un 'nazista'. Un'accusa forte quella del gruppo di bolscevichi che considerano Solzhenitsyn addirittura un traditore della patria. Il fatto, increscioso, è accaduto qualche giorno fa, quando era stato inaugurato un bassorilievo raffigurante lo scrittore che fra poco verrà celebrato per i dieci anni dalla sua scomparsa. Una celebrazone che è sembrata oltraggiosa agli estremisti presenti ancora in Russia che hanno provveduto a vituperare la figura del grande scittore con dei manifesti offensivi e con un brutale fotomontaggio, che mirava a irriderlo e a screditare la sua importanza. Ma entriamo più nel dettaglio e scopriamo cosa è stato effettivamente messo in atto da questi novelli 'rivoluzionari'.

MANIFESTI E FOTOMONTAGGIO

E' giusto, dopo averli ripetutamente citati, anche dare un nome a questo sparuto gruppetto di dissidenti: fanno parte dei 'Giovani Comunisti Rivoluzionari'. Il fotomontaggio infamante ritraeva Aleksandr Solzhenitsyn con un berretto da nazista calato sulla testa, ben in evidenza. Sul manifesto, invece, l'accusa, come riporta il Corriere della Sera: "Vlasovets letterario, via da Mosca." E qui, per comprendere l'accusa, ci vuole un minimo di conoscenza di storia contemporanea russa. Vlasov, infatti, era un Generale dell'Armata Rossa che in seguito alla sua cattura aveva deciso di passare dall'altra parte della barricata e di unirsi ai nazisti. In sostanza, un vero e proprio traditore della Patria. Uno di questi Giovani Comunisti Rivoluzionari è anche uscito allo scoperto e ha deciso di spiegare bene le ragioni di un così eclatante gesto: E' semplicemente assurdo commemorare la morte di un nazista e di un antisemita come Aleksandr Solzhenitsyn. Farlo significa sputare in faccia al popolo sovietico, che si è prodigato per anni nella strenua lotta contro il nazismo."

IL PREMIO NOBEL

Aleksandr Solzhenitsyn è stato, a tutti gli effetti, uno degli scrittori più importanti dello scorso secolo. Innanzitutto per i rconoscimenti da lui avuti di cui, uno, fondamentale: il premio Nobel per la Letteratura conquistato nel 1970. Un fatto importante che ne ha inevitabilmente segnato la straordinaria carriera. Ma non è stato solo il Nobel a renderlo famoso in tutto il mondo. A farlo è stata la sua grande devozione anticomunista che lo ha portato a svelare gli orrori dello stalinismo e di tutto ciò che questa tremenda dittatura ha comportato per il proprio popolo. Il suo testo cardine è 'Una giornata di Ivan Denisovich' in cui venivano raccontati i macabri orrori che venivano perpetrati all'interno dei campi di concentramento sovietico, ossia i gulag. Oltre che a farlo sui libri, Aleksandr Solzhenitsyn aveva avuto il coraggio di farlo apertamente anche con Stalin che, infatti, reagì spedendolo immediatamente nei campi di reclusione a patire ogni sorta di sofferenza. Caduto Stalin Aleksandr Solzhenitsyn fu parzialmente riabilitato da Krusciov, ma quando cadde anch'esso ricominciarono per il grande scrittore i guai. Guai che, purtroppo, durano ancora oggi.

