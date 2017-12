ALLERTA METEO/ Migliora la situazione, domenica torna l'allarme neve (ultime notizie oggi, 12 dicembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 12 dicembre 2017. La situazione migliora rispetto a ieri, ma domenica tornerà l'allarme neve e non solo sul settentrione del nostro paese.

12 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Ci aspetta un weekend davvero molto negativo dal punto di vista delle previsioni del tempo. La neve infatti andrà a colpire addirittura il centro del paese di domenica, tagliando l'Italia in due sull'Appennino partendo dall'Umbria, passando per il confine tra Abruzzo e Lazio per arrivare a toccare la parte alta della Campania. Anche la pioggia sarà importante e si muoverà verso sud con temporali che andranno a colpire Campania, Puglia e anche Sicilia. Meglio andrà la situazione invece sulla Puglia dove sono previsti solo piccoli rovesci e dove comunque il cielo sarà coperto per tutta la giornata. Nonostante questa situazione di netto peggioramento delle condizioni meteorologiche le temperature in alcune zone continueranno a salire. Domenica addirittura saranno solo tre le città dove il termometro scenderà sotto gli zero gradi centigradi. Ci saranno infatti -1° a Milano, -4° a Torino e -5° ad Aosta. Le massime rimarranno stabili con 13° a Palermo nel pomeriggio.

Meteo, migliora la situazione rispetto a ieri

Migliora la situazione legate alle previsioni del tempo per quanto riguarda il nostro paese rispetto a ieri. La giornata di oggi, martedì 12 dicembre 2017, ci parla comunque di problemi ancora al settentrione. La neve sarà persistente in tutta la catena delle Alpi, andando a colpire soprattutto Valle d'Aosta, alto Piemonte, Alta Lombardia e Trentino Alto Adige già dalla mattinata. Ci saranno perturbazioni invece che per tutta la giornata colpiranno soprattutto il nord, ma andranno poi a svilupparsi anche su Toscana e Lazio fino a vedere anche dei temporali in Campania nel pomeriggio. Le temperature continueranno a scendere in alcune zone con le minime che saranno -7° a Torino, ma a sorpresa torneranno alte già nella mattinata anche al nord con 13° a Trieste e 15° a Roma. Le massime saranno invece attorno ai 19° a Palermo. Importanti saranno i venti sul versante adriatico con le correnti che si muoveranno dal sud verso nord e con i mari che saranno piuttosto agitati.

