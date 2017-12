AUTOSTRADE NEVE/ Bollettino traffico e viabilità: preoccupazione legata al meteo (ultime notizie)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 12 dicembre 2017 sulla viabilità. Preoccupa il meteo con neve e forti temporali al nord del paese.

12 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico - La Presse

Una delle preoccupazioni maggiori di questi giorni per quanto riguarda le autostrade italiane è sicuramente il meteo. Le previsioni del tempo infatti ci parlano anche per oggi, martedì 12 dicembre 2017, di temporali e neve su gran parte del centro-nord del nostro paese. E' così che chi viaggerà sulle strade che circondano la catena montuosa delle Alpi dovrà stare molto attento al fondo ghiacciato e in alcuni casi sarà costretto a inforcare le catene da neve. Per altri invece sarà obbligatorio portarle a bordo per qualsiasi evenienza. Non sarà un problema andare in autostrada solo per quelli che viaggeranno all'estremo nord, ma ci sarà la possibilità anche di incappare in qualche sgradita conseguenza anche al centro e quindi per questo bisognerà essere pronti a tutto. I temporali attaccheranno soprattutto Toscana e parte della costiera tirrenica con Lazio e Campania come possibili punti dove la situazione sarà ancora abbastanza complicata. Terzo punto a cui prestare attenzione è sicuramente il vento che in alcune zone potrebbe rappresentare una complicazione da non sottovalutare.

INCIDENTE IN A10 GENOVA-SAVONA-VENTIMIGLIA

Le autostrade italiane ieri sono state fortemente condizionate nella viabilità a causa del maltempo. Questo ha portato, purtroppo, anche a diversi incidenti. Tra questi va segnalato quello che nel pomeriggio ha portato a grandi situazioni di disagio sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia. Nella giornata infatti è stato segnalato prima traffico al chilometro 32.35 direzione Genova tra Albisola e Celle Ligure e poi addirittura alla chiusura allo stesso chilometro del tratto tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Celle Ligure. Non è stato evidenziato però se ci siano stati dei feriti più o meno gravi e nemmeno quali siano state le dinamiche che hanno portato all'incidente stesso. Sicuramente sarà importante fare attenzione anche questa mattina se si dovrà passare dal tratto in questione anche se l'intervento degli addetti ai lavori hanno già da ieri sera ripristinato efficientemente la viabilità.

© Riproduzione Riservata.