Dj Fabo/ Marco Cappato e il suicidio assistito di Fabiano Antoniani: stasera video inediti (Le Iene)

Dj Fabo, Marco Cappato e il suicidio assistito di Fabiano Antoniani: stasera video inediti a Le Iene. Domani in Aula anche Giulio Golia, chiamato a testimoniare nel processo al radicale

12 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Le Iene tornano ad occuparsi del caso Dj Fabo, per la cui morte Marco Cappato è accusato di aiuto al suicidio. Il leader dell'Associazione Luca Coscioni aveva infatti accettato di portare in Svizzera per il suicidio assistito Fabiano Antoniani, reso cieco e tetraplegico da un incidente stradale. Lo scorso 8 novembre è cominciato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a Marco Cappato, per il quale la Iena Giulio Golia domani sarà chiamato a testimoniare in Aula. L'inviato stasera mostrerà nel suo servizio alcune immagini inedite dell'intervista realizzata lo scorso febbraio a Dj Fabo e i filmati delle testimonianze in Aula della madre e della fidanzata di Fabiano. Per Marco Cappato il processo si gioca tra il contratto della legge che presumeva l'aiuto al suicidio di una persona sana e la Costituzione che concede il diritto a interrompere la terapia anche quando porta alla morte. Intervenuto recentemente ai microfoni del Corriere, sul viaggio in Svizzera con Dj Fabo dice: «Non era un modello: non lo ha mai voluto essere. Non voleva spingere altri al suicidio assistito».

MORTE DJ FABO, MARCO CAPPATO: "NON HO PAURA DI ANDARE IN CARCERE"

«Non ho paura di andare in carcere», ha dichiarato Marco Cappato, che domani verrà interrogato. L'esponente dei radicali è infatti accusato di aver aiutato al suicidio Dj Fabo. Ai microfoni del Corriere si è detto fiducioso sul fatto che ci sarebbero tutti i margini per non arrivare a una condanna, se si arrivasse alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Intanto è schierato in prima linea per l'approvazione del disegno di legge sul biotestamento, fermo da mesi al Senato. Il voto sul testo è stato fissato per giovedì, ma Cappato non crede che arriverà all'approvazione definitiva: «Avevamo chiesto che non si arrivasse a fine legislatura su un tema così delicato: ci vuole nulla a far saltare tutto in aula. Basta un voto segreto, veti incrociati e numeri risicati...». Lui è per l'eutanasia, ma questa legge, pur non essendo quella che avrebbe voluto, è un passioni avanti: «Non è solo sul testamento biologico, ma sulla sospensione delle terapie».

