ESAME AVVOCATO 2017/ Verso i risultati, prima prova: oggi il parere di diritto civile (ultime notizie)

Esame di Stato per avvocati, bando 2017: verso i risultati, prima prova. Oggi 12 dicembre il parere di diritto civile, domani e giovedì le altre due prove scritte. Materie e tracce

12 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Esame avvocato 2017, oggi la prima prova (LaPresse)

Al via oggi l’esame di Stato per avvocati, bando 2017, con la prima prova scritta che apre una tre giorni fondamentale e decisiva per chi tenta la “conquista” dell’abilitazione all’esercizio della professione forense. La prova di quest’oggi prevede un parere di diritto civile, con le canoniche due tracce: di queste ne va scelta una per poter completare in 7 ore di complessiva durata della prima prova per avvocati. La prova consiste a livello pratico in una redazione completa di un parere in diritto civile per cui i tantissimi aspiranti avvocati saranno chiamati ad analizzare un caso specifico, esaminando la giurisprudenza e la dottrina, fornendo al termine una motivata opinione all’ipotetico cliente che si è rivolto al proprio avvocato. Come ha sancito il bando di concorso 2017, anche quest’anno i candidati possono avvalersi dei codici commentati, ossia dei codici provvisti di giurisprudenza e dottrina, al fine di individuare l’orientamento dominante, ovvero la tesi migliore per risolvere la questione in esame. La riforma che doveva eliminare la possibilità di avere in mano i codice commentati (e non “bianchi”) è stata ulteriormente rinviata al prossimo anno, con sospiro di alto sollievo per i tanti aspiranti avvocati che oggi si cimentano con la prima di tre intense prove scritte.

LE PROSSIME PROVE DOMANI E MERCOLEDÌ

Dopo la prima prova di oggi, per domani mercoledì 13 dicembre e per giovedì 14 dicembre sono previste le ultime due, sempre scritte e che riguardano un parere di diritto penale (domani) e la redazione di un proprio atto difensivo. Quest’ultima è certamente la sfida più complicata ogni anno per gli aspiranti avvocati che negli ultimi due anni praticantato hanno preparato a fondo la prova più complessa, ovvero quella di formulare una propria strategia difensiva corroborata da argomentazioni di diritto e di fatto. Quella di quest’anno dovrebbe essere l'ultima sessione di esame in cui i candidati possono utilizzare codici annotati; dal 2018, infatti, con l'entrata in vigore della riforma dell'esame di avvocato, i codici annotati saranno banditi. Nel corso della giornata saranno a mano a mano disponibili le tracce della prova d’esame di oggi, con i primi svolgimenti che saranno pubblicati nei vari portali esperti del settore. Per quanto riguarda i risultati, l’attesa è molto lunga: tra la primavera e l’estate 2018 di norma si viene a sapere dei risultati degli scritti per vedere chi è stato ammesso all’orale del prossimo autunno (tra settembre e ottobre) in modo da esplicare l’ultima intensa e complessa prova per divenire avvocati a tutti gli effetti.

