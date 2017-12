ESONDAZIONI E ALLAGAMENTI/ Video, Colorno, Lentigione, Parma: i torrenti rompono gli argini (ultime notizie)

Video, esondazioni e allagamenti. Colorno, Parma, Lentigione e Brescello allagate dalla piena: la situazione e ultime notizie dalla Gazzetta e dai vigili del fuoco.

12 dicembre 2017 Redazione

Il salvataggio dei vigili del fuoco a Colorno (foto da Youtube)

Situazione d'emergenza a Parma e provincia, dove le intense piogge di questi giorni hanno ingrossato le acque dei torrenti provocando delle pericolose esondazioni e allagamenti. Gli argini non hanno retto ad esempio a Colorno dove, come riportato da La Repubblica, la tracimazione del torrente Parma nel centro abitato di Colorno, nonostante sia stata trattenuta nella cassa di espansione di Marano (dove sono state azionate le paratoie) ha causato diverse criticità nel comune parmigiano. Ponte chiuso, piazza evacuata, un vero e proprio stato di calamità ha interessato Colorno, tanto che il sindaco Michela Canova, come ha fatto sapere l'Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo) "ha dato indicazione ai residenti di spostarsi ai piani alti degli edifici". A poco o a nulla sono servite le misure di prevenzione studiate per l'occasione: il torrente è tracimato toccando il livello record di 9,47 metri, travolgendo i sacchi di sabbia che erano stati posizionati a protezione dell'argine.

LA REGGIA E I SALVATAGGI

Le acque dei torrenti esondati hanno raggiunto questa mattina anche il cortile del Palazzo Ducale di Colorno, meglio nota come Reggia. Il timore, come riportato da La Gazzetta di Parma, è che ad essere danneggiati in maniera grave siano gli impianti della Reggia che ospita la sede di Alma, la scuola internazionale di cucina italiana. Dal cortile del Palazzo Ducale, l'acqua ha raggiunto piazza Garibaldi, via Mazzini, alcuni dei borghi del centro ed il giardino ducale. Non è stata esente da allagamenti nemmeno via Roma, dove una 50ina di garage sono stati sommersi e altrettanti sono rimasti senza riscaldamento ed elettricità. In tutto sono state evacuate una decina di persone. Questa mattina, poi, i vigili del fuoco si sono resi protagonisti di una spettacolare operazione di salvataggio nei confronti di tre persone - due anziani e un giovane - e un cane rimasti intrappolati all'interno di un capannone di Copermio, raggiunto a sua volta dalle acque del Parma. In ogni caso, secondo le previsioni, la situazione con il passare delle ore dovrebbe migliorare progressivamente, consentendo il regolare defluvio delle acque all'interno degli argini. Resta però la nuova allerta meteo, dalle 12 di oggi fino alla mezzanotte di domani, che si traduce in due aree rosse per emergenza idraulica nella pianura emiliana da Modena a Piacenza (zone F e H), e in una zona arancione - quella D - per il Reno nel bolognese.

