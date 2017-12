ESPLOSIONE IMPIANTO GAS IN AUSTRIA/ Forniture a rischio per l'Italia: è "stato d'emergenza": cosa succede?

Esplosione impianto gas in Austria: un morto e decine di feriti nell'impianto a Baumgarten an der March. Ripercussioni sulle forniture per l'Italia: il governo dichiara lo stato d'emergenza

Nell'impianto di distribuzione del gas a Baumgarten an der March si è verificata un'esplosione che ha provocato un morto e il ferimento di altre decine di persone. Come riferisce La Repubblica, la deflagrazione - avvenuta presso il confine con la Slovacchia - ha interessato una stazione di compressione gas da cui transita il gas russo destinato all'Italia. L'impianto di Baumgarten è l'unico impianto del gasdotto Tag (Trans-Austria gas pipeline) a non essere gestito dalla Gas Connect Austria ma dalla Tag GmbH, facente capo alla Snam. Ed è proprio la la società leader in Italia nel trasporto e dispacciamento di gas naturale a far sapere che le forniture dalla Russia all'Italia sono temporaneamente interrotte. In ogni caso Snam fa sapere che la sicurezza del sistema energetico è garantita dagli stoccaggi e che a breve è possibile una ripresa del flusso. Anche la russa Gazprom fa sapere di essere "a conoscenza" di quanto accaduto in Austria e attraverso un comunicato della divisione per le esportazioni assicura di stare "lavorando alla ridistribuzione del flusso e facendo del suo meglio per assicurare le forniture ai suoi clienti su questa rotta".

GOVERNO DICHIARA STATO D'EMERGENZA

L'esplosione avvenuta oggi in Austria impone delle riflessioni sulla situazione dell'Italia a livello di forniture. Il concetto è il seguente: dipendiamo quasi esclusivamente dal gas proveniente dalla Russia, un fuoriprogramma come quello odierno mette a rischio il sistema. Serve dunque un'alternativa, come spiegato dal ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda. Alternativa individuata da tempo nel Tap, il gasdotto Trans-adriatico che porterà in Italia riserve di gas naturale proveniente dalla zona del Mar Caspio, soprattutto dall'Azerbaigian, attraversando Grecia e Albania prima di approdare sulle coste leccesi, osteggiato da sindaci e ambientalisti. Calenda, che ha anticipato la decisione del governo di dichiarare lo "stato d'emergenza", a margine della presentazione di un libro, come riporta Repubblica, ha spiegato:"Oggi c'è stato un incidente serio sul gas in Austria, vuol dire che abbiamo un problema serio di forniture, con una grande concentrazione di forniture dalla Russia. Il gasdotto Tap serve a questo: se avessimo il Tap non dovremmo dichiarare, come faremo oggi, lo stato d'emergenza".

