EVERARDO DALLA NOCE/ Morto il giornalista tifoso della Spal che regalava sorrisi a Quelli che il Calcio

Everardo Dalla Noce: si è spento a 89 anni il giornalista tifoso della Spal, volto del TG2 da Piazza Affari e del primo Quelli che il Calcio di Fabio Fazio. Era anche critico d'arte.

Everardo Dalla Noce (foto da Facebook)

Everardo Dalla Noce è morto a 89 anni, dopo una vita tutt'altro che banale. Noto ai più come giornalista del Tg2, inviato a Piazza Affari per spiegare agli italiani la giornata in Borsa (in maniera quasi divulgativa e meno tecnica della prassi), l'attività da cronista è stata una sola delle tante passioni di Dalla Noce. Era nato come giornalista sportivo, ma negli anni Settanta passò alla televisione, dove il ruolo da corrispondente ne fece un volto familiare per milioni di italiani. Uomo poliedrico, esperto e critico d'arte con tanto di rubrica su Il Sole 24 Ore, Dalla Noce è stato anche un paroliere: come riporta Il Fatto Quotidiano, ha scritto un'80ina di canzoni, una di queste anche per Patty Pravo, ma è rimasto sempre nell'anonimato perché il contratto in Rai glielo vietava. La passione più grande? Forse quella per la Spal, di cui era tifosissimo. Non solo calcio però. Basti pensare che una volta, durante una diretta di "Tutto il calcio minuto per minuto" ebbe l'ardire di intervenire per comunicare le notizie del campionato di baseball, "uno sport bellissimo, ma profondamente americano. Peccato stenti così tanto a farsi amare dagli italiani", si riammaricava.

DALLA NOCE A QUELLI CHE IL CALCIO

Molti ricordano Everardo Dalla Noce anche per la sua partecipazione al primo Quelli che il Calcio di Fabio Fazio. Fu una delle grandi intuizioni del conduttore quella di portare nella propria squadra la simpatia e l'ironia del giornalista. I suoi collegamenti dagli stadi hanno fatto storia: ogni volta che chiedeva la linea usava questa formula, "Attenzione, attenzione...", a lasciare intendere una svolta nel match poi, dopo qualche istante d'attesa - quasi fosse la pausa scenica dell'attore - ammetteva candidamente: "Non è successo niente". Era un po' il suo marchio di fabbrica. Del resto anche nel restituire la linea al telegiornale aveva varato una sua personalissima formula:"Linea e microfoni a Roma". La Spal, in ragione del suo tifo per la società estense, lo ha ricordato così sul suo sito ufficiale:"In queste ore è scomparso Everardo Dalla Noce, noto giornalista radio-televisivo in Rai, da sempre tifoso della Spal. Storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto, nonché inviato di TG2 dalla Borsa di Milano per aggiornamento economici, Dalla Noce aveva 89 anni e per 30 ha lavorato nel servizio radio-televisivo nazionale con un occhio di riguardo sempre per la sua passione biancazzurra. La società SPAL 2013 srl si stringe attorno alla famiglia Dalla Noce per la dolorosa scomparsa, consapevole di essere rimasti orfani di un grande tifoso, garbato ed ironico nella sua passione per i colori spallini".

