Hanukkah 2017/ Cos’è la festa ebraica delle luci: il ‘Natale’ giudaico fino al 20 dicembre

Chanukkah o Hanukkah 2017: cos'è la festa ebraica delle luci, il "Natale" giudaico dal 12 al 20 dicembre 2017. Tradizioni, usi, storia e cibo: il particolare rapporto con il cristianesimo

12 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Dalla sera del 12 dicembre fino al prossimo 20 dicembre per la religione ebraica è tempo di Hanukkah, la grande festa delle luci (o dei lumi) che accompagna quello che comunemente viene definito il “Natale” giudaico. Per gli ebrei ovviamente il Natale di Gesù celebrato dai cristiani il 25 dicembre non è ritenuto la venuta del Cristo né tantomeno la nascita del figlio di Dio: ma allora di cosa si tratta quanto di parla di Hanukkah, che può essere scritto e detto Chanukkah, Hannukkah, Chanukkà, Channukah? In ebraico la parola chanukkah significa "inaugurazione" o "dedica", è infatti la festa che commemora la consacrazione di un nuovo altare nel Tempio di Gerusalemme dopo la libertà conquistata dagli elleni: le sue radici affondano nel II secolo a.C., quando Israele si trovava sotto il dominio dei successori di Alessandro Magno, i seleucidi. Di matrice greca, i sovrani di questo popolo obbligarono gli ebrei ad adottare alcuni riti pagani e provocarono un forte turbamento. Le sommosse sfociarono poi in una vera e propria rivolta del popolo ebraico, quando Antioco IV decise di inserire all'interno del Tempio di Gerusalemme un altare consacrato ad una statua di Zeus. Durante l"Eretz Israel" nel II secolo a.C., gli Ellleni volevano distogliere gli ebrei dalla Torah e soprattutto da alcuni suoi precetti come lo Shabbat ed il Brit Milah: ma una rivolta armata guidata da Mattatia, un anziano sacerdote della famiglia degli Asmonei, di Modin, cittadina a nord-ovest di Gerusalemme, permise la vittoria dello spirito sulla forza brutale che minacciava Israele nella sua vita religiosa e spirituale, come ricorda Zaccaria. La festività dura esattamente 8 giorni e si trova a cavallo di due mesi del calendario ebraico: il primo giorno della festa cade il 25 di kislev. È di fatto l'unica festività religiosa ebraica che si svolge a cavallo di due mesi: inizia a kislev e finisce in tevet. In particolare se kislev dura 29 giorni finisce il 3 tevet, mentre quando kislev ha 30 giorni finisce il 2 tevet.

LA “COINCIDENZA” CON LA FESTA CRISTIANA DI SANTA LUCIA

«Era l’anno 165 a.E.V. quando Giuda, figlio del sacerdote Mattatià e soprannominato Maccabeo, dalle iniziali delle parole della frase “Mi Kamòkha Baelim Adon-i?” - “Chi è pari a Te, o Signore?” entrò nel tempio di Gerusalemme a capo dei suoi valorosi seguaci. Egli sapeva bene quale fosse il suo compito: riconsacrare il Santuario al Signore e abbattere gli idoli fatti installare dal re Antioco IV Epifane di Siria»: così comincia il racconto della Festa di Hanukkah proposto dalla Comunità Ebraica di Torino anche per questo 2017. Una festa che già da oggi scatta con le grandi lampade dei canonici candelabri ebraici: una celebrazione che nel giorno prima della festa cristiana di Santa Lucia (e pochi giorni prima del Natale del Signore) si intreccia a più ripresa ai fratelli cristiani. La festa delle luci il giorno prima della Santa patrona della vista e della luce, è in effetti una curiosa “coincidenza” che rafforza di fatto il contatto, la discendenza e la fratellanza tra ebrei e cristiani. La ritualità però, nel caso dell’ebraismo, prende un significato ancora maggiore ed è altamente centrale se non cruciale nel festeggiamento giudaico: ad esempio il cibo, i piatti kosher raccontano storie di sacrifici e di sopravvivenza della comunità ebraica attraverso ben 613 precetti. Nella società moderna ebraica, sia in Israele che nelle varie comunità sparse nel mondo, l’Hanukkah viene celebrata in famiglia, celebrando l'unione degli affetti con piatti e pietanze, fra cui i famosi dolci fritti nell'olio.

