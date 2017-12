INCIDENTE STRADALE/ Bresso, auto investe 80enne: morto prima di arrivare in ospedale (oggi, 12 dicembre 2017)

Incidente stradale (da Pixabay)

Tragico incidente stradale a Bresso (Milano), dove un 80enne ha perso la vita dopo essere stato investito da un'automobile in pieno centro. Come riferito da Il Giorno, nel tardo pomeriggio di ieri - 11 dicembre 2017 - l'anziano stava transitando in via Don Minzoni, strada trafficata che conduce dalla centralissima via Vittorio Veneto al fronte del Parco Nord, quando è stato centrato da un'auto in corsa. Sul luogo dell'incidente si sono subito precipitati i lettighieri della Croce Rossa di Cusano Milanino e l'automedica dell'ospedale Niguarda. I sanitari hanno tentato in tutti i modi di stabilizzare le condizioni dell'80enne, ma non c'è stato nulla da fare: l'80enne è arrivato al pronto soccorso già privo di vita. Spetterà alla polizia locale di Bresso chiarire la dinamica dell'incidente attraverso delle indagini che accertino eventuali responsabilità da parte dell'automobilista.

PADOVA, TAMPONATO ANZIANO IN BICICLETTA: LE CONDIZIONI

Continuiamo il racconto quotidiano degli incidenti stradali verificatisi in Italia parlando ancora una volta di una vittima anziana, questa volta a Ponte San Nicolò (Padova). In questo caso, per fortuna, non c'è scappato il morto, ma di sicuro l'85enne protagonista dell'incidente se l'è vista brutta. Erano circa le 12 di ieri, quando un'auto lo ha travolto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta all'inserzione tra via Roma e via Giorato. Alla guida del veicolo, una Grand Cherokee - come riportato da Padova Oggi - c'era un 26enne di Vigonza, che si è subito fermato allertando i soccorsi. Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia locale del consorzio Ponte San Nicolò-Legnaro-Polverara, oltre che i sanitari del Suem 118, che hanno trasportato l'85enne all'ospedale di Padova. Qui gli è stata diagnosticata una frattura del femore e contusioni multiple: vista l'età avanzata, in attesa di operazione, l'uomo è stato tenuto sotto stretta osservazione.

