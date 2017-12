Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 12 dicembre: i numeri vincenti! Video (conc 148/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 12 dicembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.148/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Un nuovo concorso di Lotto, Superenalotto e 10eLotto attende tutti gli italiani questa sera: chi saranno i vincitori? Mancano ancora diverse ore prima di scoprire chi riuscirà a festeggiare grazie alla nuova estrazione e in attesa del verdetto finale, rivediamo i dati dell'ultima statistica, che hanno premiato la provincia di Benevento grazie al Lotto. Un fortunello di San Giorgio del Sannio è riuscito infatti a realizzare tre numeri vincenti grazie ad una giocata sulla ruota di Napoli, che gli ha permesso di riscuotere 23.750 euro in premio. La provincia di Lecce ha conquistato un altro terno, grazie ad un appassionato di Porto Cesareo che ha indovinato la giocata sulla ruota di Venezia, per un premio dal valore di oltre 15 mila euro. Quaterna invece per la ruota di Venezia e per il giocatore di Cassina Rizzardi, in provincia di Como, che ha centrato il premio da 14.250 euro. Il Lotto e il 10eLotto hanno inoltre premiato gli italiani con oltre 4,7 miliardi di euro dall'inizio di quest'anno, di cui 25,7 milioni solo nell'ultima estrazione.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato il momento più atteso da tutti i giocatori del Lotto, ovvero il concorso della Sisal. Prima estrazione per la settimana e tanti premi in palio da vincere, per un gioco che continua a premiare gli italiani con milioni di euro ad ogni appuntamento. Il momento più difficile non riguarda infatti la modalità di gioco o la possibilità di vincere, ma trovare dei numeri adatti per la nostra schedina. Ecco che ritorna quindi la nostra Rubrica, al fianco della storica smorfia napoletana, per analizzare la news di oggi. Sembra che un architetto tedesco sia costretto a bere 20 litri di acqua ogni giorno per evitare la disidratazione. Un'imposizione dovuta alla malattia rara di cui è affetto, un diabete insipido che gli impedisce di smettere di bere acqua e che lo porta ad avere una sete incessante. Se smettesse di bere, l'architetto morirebbe infatti in poche ore e non può stare senza ingerire liquidi per oltre un'ora. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la malattia, 19, la sete, 15, la perdita, 25, l'acqua, 18, e la rarità, 90. Come Numero Oro scegliamo invece l'obbligo, 6.

E QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Si continua a tentare la fortuna al SuperEnalotto, che vedrà il Jackpot raggiungere quota 70,7 milioni di euro nell'estrazione di questa sera. I giocatori sono pronti a sfidare ancora una volta la sorte, mentre altri devono ancora realizzare di essere rientrati fra i vincitori. Non sempre infatti è possibile controllare subito l'esito del concorso ed anche per questo meglio dare una ricontrollata alla statistica dell'ultimo appuntamento del gioco Sisal. Questa volta il primo posto sul podio è stato conquistato dal 4 + e dal suo premio di oltre 39 mila euro, realizzato da sei vincitori, mentre sette giocatori sono riusciti a centrare gli oltre 28 mila euro messi in palio dal 5. Sono stati 131 i tagliandi vincenti a registrare il premio del 3+, con un valore di 3.025 euro, mentre 512 le vincite attribuite al 4, con un premio di 392,71 euro. Sono stati invece 20.044 i giocatori che con il 3 hanno conquistato il premio da 30,25 euro, mentre il 2 ha alzato ancora di qualche punto il proprio bottino, portandolo fino a 5,85 euro: i vincitori in questo caso sono stati 322.155. Cento euro a testa infine per i vincitori del 2+, ovvero 1.575 fortunelli, mentre 10.210 sono stati gli appassionati a realizzare i dieci euro dell'1 e 24.833 i giocatori che hanno portato a casa 5 euro a testa grazie alla vincita dello 0+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto e il Jackpot sono in attesa di conoscere i vincitori di questa sera, così come i giocatori sono già pronti per scoprire i numeri vincenti del concorso di questa sera. Il momento più atteso dagli appassionati dal gioco Sisal potrebbe verificarsi proprio oggi, ovvero l'estrazione della sestina vincente. Moltissimi appassionati, sia storici che recenti, preferiscono però a pensare positivo e concentrarsi solo sul momento della vittoria. Meglio organizzare tutto prima di scoprire se effettivamente saremo fra i vincitori oppure no, per evitare di lasciare tutto al caso. Ecco che ritorna utile l'appuntamento con la nostra Rubrica, che ancora una volta ha selezionato per voi un progetto su KickStarter. Parliamo oggi di FingerPow, un dispositivo in grado di semplificare il caricamento delle batterie del nostro smartphone o tablet e di garantire allo stesso tempo la portabilità. FingerPow elimina infatti l'obbligo di rimanere collegati ad una presa elettrica durante il caricamento del nostro dispositivo, permettendo di muoverci in totale libertà. Potremo quindi ricaricare smartphone, tablet e lettori musicali ovunque ci troviamo, senza bisogno di corrente elettrica. 11 giorni di tempo prima della conclusione dell'asta, anche se il goal è già stato raggiunto. I numeri vincenti vi aspettano invece fra pochissimo: sarete fra i vincitori?

© Riproduzione Riservata.