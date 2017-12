MARCO DI MURO/ Omicidio Federica Mangiapelo: confermata condanna a 14 anni per il fidanzato

Federica Mangiapelo: la Cassazione ha respinto il ricorso di Marco Di Muro, il fidanzato della giovane di Anguillara Sabazia trovata morta su una spiaggia del Lago di Bracciano

Arriva la parola fine sulla vicenda giudiziaria legata all'omicidio di Federica Mangiapelo, la sedicenne di Anguillara Sabazia (Roma) uccisa la notte di Halloween 2012 lungo la spiaggia di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano. A scriverla è la Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna a 14 anni di reclusione già emessa lo scorso settembre dalla Corte d'Assise d'Appello nei confronti di Marco Di Muro, il fidanzato della vittima nonché unico imputato al processo, che ha sempre sostenuto di non essere presente al momento della morte di Federica. Ad esultare per la decisione degli ermellini è stato lo zio di Federica, Massimo Mangiapelo, che su Facebook ha commentato:"E finalmente, dopo cinque lunghi anni di attesa, possiamo dirlo: Marco Di Muro è l'assassino di mia nipote Federica. La Cassazione ha confermato la sua condanna in appello a 14 anni di carcere".

L'OMICIDIO

La relazione tra Federica Mangiapelo e Marco Di Muro, l'originario di Formello oggi 26enne, era stata avversata dai genitori della vittima fin dagli albori. Inizialmente per una questione di differenza d'età tra i due ragazzi: quel cameriere di Formello, all'epoca 21enne, non lasciava tranquilli il papà e la mamma di Federica, che non vedevano di buon occhio il fatto che la loro figlia minorenne frequentasse Di Muro. A confermare quella visione delle cose sarebbe stato il tempo: il rapporto morboso instauratosi tra i due, con Marco geloso all'inverosimile e Federica vittima di quell'amore malato di cui non riusciva a liberarsi. Si arriva così alla fredda e piovosa notte di Halloween del 2012: i due escono insieme, forse litigano, Di Muro dice di essersi congedato da lei in piazza ad Anguillara. Inizialmente i periti propendono per una morte da miocardite, ma i dubbi sollevati da una perizia della difesa convincono i giudici ad indagare ancora. Nasce così l'ipotesi dell'annegamento, confermata tra l'altro dal ritrovamento della stessa sabbia della spiaggia di Bracciano sotto le suole delle scarpe del Di Muro. Adesso la decisione inappellabile: il fidanzato che invece di proteggerla ha ucciso di Federica trascorrerà in carcere i prossimi 14 anni in carcere.

