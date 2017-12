MATTIA DEL ZOTTO/ Killer del tallio, così ha avvelenato i parenti "idolatri": sognava di fare il dj

Mattia Del Zotto: emergono nuovi dettagli sul 27enne di Nova Milanese che ha ucciso i nonni paterni e la zia con il tallio. Ecco come ha avvelenato i familiari. Sognava di fare il dj

Il giallo del tallio

Mattia Del Zotto, il 27enne di Nova Milanese che ha avvelenato col solfato di tallio la zia paterna Patrizia Del Zotto, 62 anni, e i nonni paterni Giovanni Battista Del Zotto, 94 anni, e Gioia Maria Pittana, 91, ha ucciso quei parenti "idolatri", perché dal suo punto di vista erano "troppo attaccati alle cose materiali". Lui che negli ultimi tempi si era quasi completamente estraniato dal resto del mondo, adottando un atteggiamento da asceta, aveva deciso che anche le questioni legate al cibo erano superflue: l'unica cosa che gli interessava era quel misticismo di natura religiosa che aveva deciso di esplorare documentandosi a fondo. Sta continuando a farlo anche adesso, in carcere, dove ha chiesto che gli venissero portati alcuni libri sull'ebraismo, la religione verso la quale ha ammesso di essersi avvicinato. Eppure, nel passato recente di Del Zotto, c'è un dettaglio che non collima col ritratto dell'emarginato, dell'asociale che rifiuta le regole del mondo conformista. Come riportato da corriere.it, infatti, nel 2016 il killer del tallio aveva partecipato ad un provino per aspiranti speaker radiofonici indetto da Discoradio, un’emittente radiofonica regionale milanese. Un'immagine curata, compresa la barba disegnata al millimetro e la camicia aperta sul collo: un ragazzo come tanti, di bell'aspetto, poco a suo agio dietro al microfono. Non il pluriomicida.

"NON CHIEDE DI NESSUNO"

Durante l'interrogatorio di garanzia di sabato scorso, Mattia Del Zotto ha iniziato a svelare alcuni dettagli del suo operato criminale. Ha detto di essere sceso nella cantina comune della famiglia a Nova, in via Fiume 12, di aver svitato i tappi delle bottiglie di acqua minerale e di avervi inserito il solfato di tallio. Poi ha richiuso ermeticamente i contenitori, assicurandosi che nessuno sospettasse che erano stati già aperti, et voilà: il pluriomicidio è servito. Una mente criminale, com'è stata descritta dagli inquirenti, quella di Mattia Del Zotto: adesso bisognerà capire se manovrata da un cervello lucido o folle, per quanto non sia stata ancora disposta alcuna perizia psichiatrica nei suoi confronti. Fatto sta che quel 27enne che con gli investigatori è solito rapportarsi con un eloquio ricercato e formale, per il momento "non ha domandato di nessuno, nemmeno dei suoi genitori", come ha ricordato il suo legale, l’avvocato Silvia Letterio.

