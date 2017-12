SEQUESTRATA E STUPRATA PER 24 ORE/ Asti, salva grazie alle chat di WhatsApp: arrestati i 2 tunisini aguzzini

Sequestrata e stuprata per 24 ore: Asti, 30enne con precedenti problemi di tossicodipendenza salva grazie ad una chat WhatsApp con un'amica. Arrestati i due aguzzini tunisini

12 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Sequestrata e violentata ad Asti

Un incubo durato 24 ore consecutive: ad Asti una trentenne è stata liberata dopo il dramma vissuto per un giorno intero, sequestrata, legata, stuprata e picchiata da due aguzzini tunisini che per fortuna sono stati arrestati e andranno a processo per direttissima con ogni probabilità. Addirittura, la ragazza è stata legata con un cavo telefonico e segregata sulla grandina di uno scantinato di Asti dove i due l’avrebbero condotta ancora non si sa se con l’inganno o se vi sia recata volontariamente. Come racconta ad esempio il Corriere della Sera, dopo le prime impressioni degli inquirenti, probabilmente la vittima aveva già frequentato in passato uno o tutti e due gli aguzzini, ma per questo e per tutte le altre informazioni sull’origine di questo orrendo gesto sono per ora poche e non nette. Secondo quanto riporta La Stampa, i due tunisini hanno sequestrato la 30enne in un palazzo occupato abusivamente di Corso Casale 132, da parecchio tempo obiettivo di segnalazioni per profuse illegalità all’interno.

SALVA GRAZIE A WHATSAPP

Stupisce la modalità con cui la ragazza è riuscita a salvarsi dalla mattanza e dall’incubo sevizie dei suoi aguzzini: pare che sia stata una chat WhatsApp scambiata con un’amica ad aver dato il via alle ricerche della polizia e l’intervento delle volanti all’interno dello scantinato. «Mi hanno rapita, aiutatemi» e probabilmente l’indirizzo del locale hanno permesso alla polizia di poter raggiungere, irrompere nello scantinato e arrestare cogliendoli sul fatto i due aguzzini di origini tunisine. È stata liberata dalla polizia, ad Asti, dopo che il padre venerdì ne aveva denunciato la scomparsa: come spiega "Corriere Torino", oltre ai due sequestratori ci sarebbe indagato anche un terzo uomo, ma ancora non è chiaro il motivo e l’ordine di questo coinvolgimento. Stando alle informazioni in mano a Tg Com24, la donna avrebbe un passato di tossicodipendenza che potrebbe essere legato ai due arrestati, accusati per la precisione di Sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni le accuse a vario titolo nei confronti dei due tunisini, pregiudicati con precedenti per spaccio di droga. Proprio questo ultimo elemento potrebbe essere il collegamento tra la vittima e i due aguzzini: anche il terzo indagato sarebbe di origini tunisine e con residenza ad Asti.

