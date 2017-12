Santa Lucia/ 13 dicembre, il santo del giorno: il Natale ‘anticipato’ con la patrona di Siracusa

Santa Lucia, il santo del giorno 13 dicembre: il Natale anticipato con la patrona di Siracusa. La storia e la tradizione della protettrice della vista e degli occhi

12 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Santa Lucia, patrona di Siracusa (Twitter)

LA STORIA E LA FESTA

Il 13 dicembre si ricorda Santa Lucia, la grande Santa della Luce, protettrice di tutti i malati alla vista e in molte zone del mondo e in Italia di fatto un “babbo Natale” anticipato che porta i doni ai più piccoli e i più bisognosi. Come narra la tradizione, Santa Lucia visse tra il 283 e il 304 dopo Cristo e decise di dedicare la sua vita al Signore e per questo fu perseguitata, mutilata e uccisa. Da quel tempo divenne la Santa protettrice degli occhi e della vista e si dice che l’inizio del suo martirio fu proprio il 13 dicembre: la leggenda la vuole sopra un asinello a distribuire i doni ai bambini buoni. Sul fronte storico, Santa Lucia è nata a Siracusa nel 281 da una ricca e nobile famiglia. A cinque anni è diventata orfana di padre ed è stata educata cristianamente dalla madre Eutichia che avrebbe voluto per lei un buon matrimonio. Tuttavia Lucia sin da piccola ha deciso di mantenersi vergine per tutta la vita ed ha cercato a lungo di rimandare le nozze che la madre le aveva proposto, perché non voleva rivelarle il suo segreto di perpetua verginità. In seguito a una grave malattia della madre si recarono entrambe in pellegrinaggio a Catania sulla tomba di Sant’Agata per chiedere la guarigione e la Santa ha chiesto a Lucia di mantenere il voto di verginità e se necessario anche il martirio in nome di Cristo in cambio della guarigione della madre. La madre è guarita ed una volta rientrate a Siracusa Lucia le ha confidato il suo segreto e ciò che Sant’Agata le aveva chiesto, pertanto anche Eutichia è stata d’accordo nel mandare a monte le nozze. Il pretendente non appena ha scoperto che il rifiuto di Lucia era dovuto alla fede cristiana è andato dal proconsole romano accusandola come seguace della religione cristiana e quindi ribelle a Cesare e agli dei. Una volta portata davanti al proconsole romano Pascasio Lucia ha ribadito la sua ferma volontà di rimanere fedele a Cristo a costo del martirio e la tradizione vuole che le venissero cavati gli occhi. Santa Lucia venne martirizzata il 13 dicembre del 304 e la sua festa cade in prossimità del solstizio d’inverno per cui è nato il detto ''Santa Lucia il giorno più corto che ci sia''. Nel 1040 il suo corpo venne prelevato dai bizantini da Siracusa e portato a Costantinopoli ed in seguito rubato dai veneziani dove si trova attualmente conservato nella chiesa di San Geremia.

LA FESTA IN SICILIA

Santa Lucia è patrona di Siracusa e in occasione della sua festa moltissime persone da tutta la Sicilia ed anche diverse delegazioni di emigrati siracusani nel mondo rientrano in città. Il 1 dicembre iniziano le celebrazioni con una preparazione fatta di preghiere e iniziative religiose e, a 5 giorni dalla ricorrenza, cioè l’8 dicembre, nella cattedrale di Siracusa viene aperta una nicchia che custodisce il simulacro della Santa. La mattina del 12 dicembre viene spostato il simulacro sull’altare maggiore e la sera si svolgono preghiere solenni presiedute dall’arcivescovo, i sacerdoti di varie diocesi e tutte le autorità civili e religiose della Sicilia orientale. Alla fine della celebrazione a tutti i fedeli viene distribuito un dolce tipico siracusano chiamato Cuccia. Il 13 dicembre tutta la città è in festa e nel pomeriggio il simulacro viene portato in piazza del Duomo percorrendo tutte le zone dove si è svolto il martirio attraverso un lungo giro per la città che si conclude nella basilica dove rimarrà sull’altare maggiore per altri sette giorni.

GLI ALTRI SANTI DEL 13 DICEMBRE

Il 13 dicembre oltre a Santa Lucia vergine e martire si venerano i beati Antonio Grassi e Giovanni Marinoni, la Badessa Odilia di Hohenbourg, i santi Pietro Cho Hwa-so e 5 compagni martiri, Sant'Autberto Vescovo, San Giudoco di Piccardia, Sant'Antioco di Sulcis Martire e i Santi Eustrazio, Oreste, Aussenzio, Eugenio e Mardario Martiri. Ma quella del 13 dicembre resta una grande festa per tutta la Sicilia e Siracusa in particolare proprio per la tradizione ultrasecolare nata in quelle terre: Siracusa sorge sulla costa sud orientale della Sicilia ed è una città con una storia molto antica, che affonda le origini nel 734, data della sua nascita ad opera dei Corinzi. Nell’anno 61 vi si è fermato per alcuni giorni l’apostolo Paolo mentre veniva portato a Roma e nel VI secolo è diventata la capitale dell’impero bizantino. Nel 1693 è stata distrutta da un terremoto e conserva tuttora le architetture barocche costruite in quell’epoca; considerando le sue meraviglie architettoniche e storiche nel 2005 stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

© Riproduzione Riservata.