TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: sisma M 3.1 nel Mar Adriatico (ore 9:30, 12 dicembre 2017)

Terremoto oggi, 12 dicembre 2017: una scossa di magnitudo 3.1 sulla scala Richter si è verificata nel Mar Adriatico, in corrispondenza della regione Abruzzo. (dati INGV in tempo reale)

Terremoto oggi, ultime notizie (foto da Pixabay)

Un terremoto di magnitudo 3.1 sulla scala Richter si è verificato a largo del Mar Adriatico alle ore 4:22 di oggi, martedì 12 dicembre 2017. La scossa, come riferito dalla sala sismica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha visto il suo epicentro nel punto di coordinate geografiche 42.48 di latitudine e 15.43 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 10 km. Il terremoto in questione è stato localizzato all'altezza della regione Abruzzo, ad una distanza comunque rassicurante dalla costa, motivo per cui la popolazione dell'entoterra non si è avveduta in alcun modo del sisma. Le città più popolose ad una distanza maggiormente ravvicinata rispetto all'epicentro del terremoto sono: San Severo, 89 km a Nord rispetto all'origine del sisma, e Pescara, situata 100 km a Est.

MACERATA, SISMA M 2.2 A MONTE CAVALLO

All'alba di oggi, martedì 12 dicembre, per la precisione alle ore 5:45, ha avuto luogo una scossa di magnitudo 2.2 sulla scala Richter in provincia di Macerata. Il sisma, come riportato dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologi), ha visto il suo epicentro nel punto di coordinate geografiche 43.02 di latitudine e 13.01 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 8 km. Questo l'elenco completo dei centri abitati situati nel raggio di 20 km dall'origine del movimento tellurico: Monte Cavallo (MC), Pieve Torina (MC), Fiordimonte (MC), Muccia (MC), Serravalle di Chienti (MC), Pievebovigliana (MC), Fiastra (MC), Visso (MC), Acquacanina (MC), Camerino (MC), Ussita (MC), Sefro (MC), Preci (PG), Sellano (PG), Pioraco (MC), Bolognola (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC) e Fiuminata (MC).

© Riproduzione Riservata.