TRAVOLTI DAL TRENO IN CORSA/ Cesano Maderno, morti due 75enni investiti sui binari (ultime notizie)

Due anziani travolti dal treno in corsa: Cesano Maderno (Monza), morti due 75enni investiti sui binari ad un passaggio a livello. Ultime notizie, cosa è successo nell'incidente in Brianza

12 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Anziani travolti da treno in corsa a Cesano Maderno (foto da Cittadino MB)

Tragedia questa mattina, poco prima delle ore 10, a Cesano Maderno: due anziani sono stati infatti investiti da un treno in corsa proprio nei pressi del paesino della Brianza in provincia di Monza. Un dramma durato pochi secondi, con i due - forse marito e moglie, di 75 e 78 anni - che sono stati investiti, travolti e uccisi mentre stavano sciaguratamente attraversando i binari. L'incidente, di cui non si conoscono ancora i particolari specifici, e' avvenuto - rende noto l'Areu della Lombardia - vicino alla vecchia stazione di Cesano Maderni, in Corso Libertà (di fatto in pieno centro città). Dai primissimi rilievi della Polfer, pare che la tragedia sia da imputare ad un incidente drammatico e non ad un tentativo riuscito di doppio suicidio: ma per le certezze bisognerà attendere ancora parecchie ore con le prime ipotesi formulate dagli inquirenti in arrivo a Cesano Maderno in questi minuti.

TRAFFICO FERROVIARIO BRIANZA IN TILT

«A causa dell'investimento di una persona, avvenuto nei pressi della stazione di Cesano Maderno e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, la circolazione è momentaneamente interrotta tra Seveso e Palazzolo Milanese»: questo avviso di Trenord rende notizia dell’incidente tragico avvenuto a Cesano Maderno, con i due anziani, forse sposi, che hanno purtroppo perso la vita travolti sui binari da un convoglio in corsa. Traffico bloccato sulle linee brianzole di Trenord: come spiega il Cittadino di Monza e Briana, i due sono stati investiti dal treno per Milano Rogoredo, partito da Seveso alle 9.42, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria dove è ancora attivo il passaggio a livello. È in azione un mezzo sostitutivo tra Seveso e Palazzolo Milanese per tutti i pendolari.

© Riproduzione Riservata.